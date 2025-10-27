Piden esclarecer desaparición de joven de Puerto Plata presuntamente raptado en Bávaro

Los familiares de Robin Grabiel de la Rosa Parra dicen que desapareció en Bávaro, provincia La Altagracia. ( FUENTE EXTERNA )

Familiares de Robin Grabiel de la Rosa Parra, un joven nativo del distrito municipal Maimón, provincia Puerto Plata, solicitaron a las autoridades que se esclarezca su desaparición, ocurrida hace 17 días en la zona turística de Bávaro, provincia La Altagracia.

De acuerdo con la madre, Grabiela Parra, el joven viajó a dicha localidad con fines laborales, ya que había sido supuestamente contratado en un hotel. Sin embargo, fue presuntamente raptado.

Según dijo, su hijo le dejó un mensaje de texto en el que identificaba a varias personas que alegadamente estaban intentando raptarlo.

Afirma que el escrito fue entregado a las autoridades competentes, sin que hasta el momento tengan respuestas sobre la investigación.

Parra relató que, pocos días después de la desaparición, el vehículo de su hijo fue encontrado abandonado en Bávaro.

La señora pidió al Ministerio Público y a la Policía Nacional que intensifiquen los esfuerzos de búsqueda para dar con el paradero de su descendiente.

"Solo queremos saber dónde está mi hijo y que pasó", expresó entre lágrimas.

Ariela de la Rosa, hermana del desaparecido, también hizo un llamado a la procuradora general de la República, Yeni Berenice Reynoso; al director general de la Policía Nacional, mayor general Ramón Antonio Guzmán Peralta; y a la ministra de Interior y Policía, Faride Raful, para que actúen con celeridad.

"Mi hermano pidió ayuda antes de desaparecer y todavía no hay una respuesta", manifestó con preocupación.