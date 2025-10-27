Niños juegan en las calles y se bañan bajo la lluvias tras la tormenta

Adolescentes jugando baloncesto en medio de la lluvia en La Ciénaga este 27 de octubre de 2025. ( DIARIO LIBRE/LUDUIS TAPIA. )

Pese a los efectos dejados por la tormenta tropical Melissa en distintas zonas del país, el llamado a la normalidad hecho por el Gobierno ha sido acogido con una mezcla de prudencia, trabajo y hasta momentos de esparcimiento en algunos sectores de Santo Domingo.

Tal es el caso de La Ciénaga, barrio ubicado a orillas del río Ozama, donde la vida comienza a retomar su curso, aunque bajo un cielo aún cubierto de nubes grises.

Adolescentes jugando baloncesto en medio de la lluvia en La Ciénaga este 27 de octubre de 2025. (DIARIO LIBRE/LUDUIS TAPIA)
Niño en bicicleta en medio de la lluvia en La Ciénaga este 27 de octubre de 2025. (DIARIO LIBRE/LUDUIS TAPIA)
Niños jugando en medio de la lluvia en La Ciénaga este 27 de octubre de 2025. (DIARIO LIBRE/LUDUIS TAPIA)

Durante un recorrido realizado por Diario Libre, se pudo observar a los residentes desenvolviéndose con relativa normalidad. Colmados abiertos y personas transitando por las calles formaban parte del paisaje cotidiano.

A pesar del llamado a clases y de los reiterados señalamientos de las autoridades para mantener a la población alejada de zonas de riesgo, en las calles se veían adolescentes bañándose o jugando bajo la lluvia. Los jóvenes aprovechaban los chubascos ocasionales para refrescarse, en un gesto que refleja tanto el desacato a las medidas preventivas como la costumbre frente a este tipo de fenómenos.

El malecón, lleno de basura

El malecón de Santo Domingo, uno de los puntos más emblemáticos del litoral sur de la ciudad, amaneció cubierto por algas, basura plástica y escombros arrastrados por la crecida del río Ozama y las fuertes lluvias asociadas a la tormenta tropical Melissa.

Malecón de Santo Domingo tras la tormenta Melissa. (DIARIO LIBRE/LUDUIS TAPIA)

Las imágenes captadas este lunes muestran un panorama desolador: extensas capas de vegetación flotante entremezcladas con botellas, fundas y otros desechos sólidos.

Además de la contaminación, también se evidencian daños en estructuras del borde costero. En algunos puntos, como puede apreciarse en las imágenes adjuntas, las olas erosionaron parte de las aceras y los muros de contención, dejando al descubierto fragmentos de concreto y reforzando la necesidad de una intervención urgente para mitigar el deterioro de la infraestructura.

Hasta el momento, las autoridades municipales no han ofrecido un cronograma oficial de limpieza o rehabilitación. Mientras tanto, el lugar permanece cubierto de desperdicios, afectando tanto la imagen urbana como la salud ambiental del área.