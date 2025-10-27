Las autoridades dominicanas ofrecen este lunes 27 de octubre, a las 11:00 de la mañana, una rueda de prensa en vivo para informar sobre los efectos indirectos del huracán Melissa, que continúa incidiendo sobre la región del Caribe.

El evento es transmitido por los canales oficiales de emergencia y plataformas digitales del Centro de Operaciones de Emergencias (COE).

De acuerdo con el más reciente informe meteorológico, Melissa se ha fortalecido hasta alcanzar vientos máximos sostenidos de 260 kilómetros por hora, convirtiéndose en el cuarto huracán intenso de la actual temporada ciclónica.

El fenómeno fue localizado cerca de la latitud 16.4 norte y longitud 78.0 oeste, es decir, a unos 220 kilómetros al suroeste de Kingston, Jamaica, y 515 kilómetros al suroeste de Guantánamo, Cuba, con un desplazamiento lento hacia el oeste a unos 6 km/h.

Los modelos de trayectoria indican que Melissa podría girar gradualmente hacia el norte más tarde este lunes y hacia el noreste el martes.

