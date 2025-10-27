Tormenta Melissa provoca deslizamiento de tierra en la recién inaugurada Circunvalación de Baní

varios sectores de Baní se vieron afectados por la tormenta Melissa. ( DARE COLLADO. )

Las lluvias generadas por el huracán Melissa provocaron un deslizamiento de tierra en un tramo lateral de la Circunvalación de Baní, una infraestructura vial inaugurada el 14 de agosto de 2025.

Según el informe del Centro de Operaciones de Emergencias (COE), el deslizamiento afectó la parte lateral de uno de los carriles, lo que obligó al cierre parcial del tramo.

En San Cristóbal , un tramo de la antigua carretera Francisco del Rosario Sánchez , a la altura del sector Piedra Blanca en Haina, resultó socavado. La zona fue delimitada y señalizada con cinta de precaución, y el tránsito se mantiene restringido.

El COE reporta en total cuatro carreteras y dos puentes afectados, además de 737 viviendas inundadas, 18 con daños parciales y dos destruidas. Más de 3,700 personas fueron desplazadas y 38 permanecen albergadas.

La circunvalación

La obra, ubicada en la provincia Peravia, tiene una extensión de 19.8 kilómetros, con 17 puentes, incluido el más largo sobre el río Baní. Su construcción tuvo un costo total de 7,700 millones de pesos, financiados con fondos del fideicomiso RD Vial, y forma parte del corredor sur que enlaza Santo Domingo, Azua y Barahona.