Unos 30 estudiantes presentan aparentes "ataques de pánico" en escuela de Jarabacoa

Hasta el momento se desconocen los motivos

Unidades del 911 acudieron al Centro Educativo Manuel Ubaldo Gómez de Jarabacoa ante la situación que presentaron los estudiantes. (FUENTE EXTERNA)

Momentos de tensión se vivieron este martes en el Centro Educativo Manuel Ubaldo Gómez del municipio de Jarabacoa, en la provincia La Vega, donde al menos 30 estudiantes presentaron aparentes "ataques de pánico" de origen aún no identificado.

De acuerdo con los reportes preliminares, los alumnos han sido atendidos por personal médico y trasladados a centros de salud para recibir asistencia especializada.

Testigos en el lugar relataron que los jóvenes comenzaron a gritar y a mostrar signos de desesperación durante la jornada escolar, lo que generó alarma entre sus compañeras y docentes.

Las autoridades del Ministerio de Educación y del área de salud investigan para determinar el origen de los episodios.

El suceso ha provocado preocupación entre padres y miembros de la comunidad, que se mantienen a la espera de información más detallada sobre el estado de los afectados.

"Vinimos a verificar la situación que se presentó en la escuela. Hemos visto que más de 10 o 12 niñas y niños fueron trasladados en ambulancia. Estamos a la espera de que nos informen qué fue lo que sucedió", declaró Joselito Abreu, alcalde de Jarabacoa más temprano. 

Además, al lugar también se presentaron miembros del Cuerpo de Bomberos y de la Defensa Civil.

