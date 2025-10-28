Ejército detiene 93 haitianos indocumentados en operativos en Valverde y Montecristi
fueron entregados a la Dirección General de Migración (DGM) para los fines legales correspondientes
El Ejército de la República Dominicana (ERD) informó este martes que detuvo a 93 ciudadanos haitianos que se encontraban en condición migratoria irregular durante operativos realizados en diversas comunidades de las provincias Valverde y Montecristi.
Las detenciones se llevaron a cabo en los municipios de Laguna Salada, Villa Elisay Hatillo Palma, "donde los extranjeros no portaban documentos legales que acreditaran su permanencia en el país".
Entregados a Migración
Una nota de prensa de la entidad dice que entre los detenidos figuran 65 hombres y 28 mujeres, quienes fueron trasladados bajo custodia a la sede de la 4ta. Brigada de Infantería, ubicada en Mao, desde donde fueron entregados a la Dirección General de Migración (DGM) para los fines legales correspondientes.
- Las autoridades del Ejército informaron que estos operativos forman parte de las acciones permanentes de interdicción y seguridad fronteriza
El ERD destacó que la cooperación con la DGM permite realizar intervenciones más efectivas, asegurando la vigilancia en carreteras y comunidades estratégicas y protegiendo a la población local frente a los riesgos asociados con la migración irregular.
Según las autoridades, este tipo de operativos se suman a otras intervenciones recientes en el país, reforzando el compromiso del Ejército con la seguridad nacionaly el cumplimiento de la legislación migratoria vigente