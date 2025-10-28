Funglode analizará los retos éticos y estratégicos de la seguridad privada

Expertos analizarán en la XVI Cumbre Internacional de Seguridad y Defensa del Cesede los retos éticos en el ámbito de la seguridad. ( FUENTE EXTERNA )

En un contexto global donde la seguridad privada asume cada vez más responsabilidades en la protección de personas, bienes e infraestructuras, la Fundación Global Democracia y Desarrollo (Funglode) ofrecerá un espacio de reflexión sobre sus implicaciones éticas, legales y sociales.

A través de su Centro de Estudios de Seguridad y Defensa (Cesede), Funglode celebrará mañana, miércoles 29 de octubre de 2025, la XVI Cumbre Internacional de Seguridad y Defensa, dedicada a examinar los retos éticos y estratégicos de la seguridad privada en la República Dominicana.

El encuentro se desarrollará desde las 8:00 de la mañana en la sede de Funglode, con la participación de expertos nacionales e internacionales, representantes de organismos multilaterales y autoridades civiles y militares, indicó la institución en una nota de prensa.

Bajo el tema "Código de Conducta Internacional para Proveedores de Servicios de Seguridad Privada", la cumbre busca promover el debate sobre la responsabilidad, la regulación y las buenas prácticas en el sector.

Un programa con analistas de gran calado

El evento cuenta con el respaldo de la Asociación Internacional del Código de Conducta (ICoCA), con sede en Suiza, lo que reafirma el compromiso del país con los estándares internacionales en materia de derechos humanos y gobernanza en la prestación de servicios de seguridad.

Entre los expositores figuran el coronel paracaidista José Alberto Hernández Rivera, subdirector de Operaciones de la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada (SVSP), y Inés Echevarría, especialista del Departamento de Seguridad Pública de la Organización de los Estados Americanos (OEA), quienes abordarán la necesidad de un marco normativo actualizado y de mecanismos de supervisión más eficaces.

El programa contempla conferencias magistrales, paneles temáticos y espacios de intercambio de experiencias, con el objetivo de fortalecer la cooperación interinstitucional, la autorregulación responsable y la transparencia empresarial.

Asimismo, se espera que la cita sirva para impulsar la discusión sobre una ley de seguridad privada moderna, adaptada a los desafíos tecnológicos y sociales del siglo XXI.

Funglode destacó que esta cumbre forma parte de su esfuerzo continuo por promover la investigación y el diálogo en materia de seguridad y defensa, contribuyendo al diseño de políticas públicas sostenibles que armonicen los intereses del Estado, el sector privado y la ciudadanía.