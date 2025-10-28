Indotel dona equipos para modernizar infraestructura del Incart

Autoridades durante lanzamiento del proyecto "Conectividad y acceso digital"- ( FUENTE EXTERNA )

El Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones (Indotel) puso en marcha este martes el proyecto "Conectividad y acceso digital", en beneficio de la unidad de Oncología Pediátrica del Instituto Nacional del Cáncer Rosa Emilia Sánchez Pérez de Tavares (Incart).

En el marco de la iniciativa, el Indotel donó equipos tecnológicos para la modernización de la infraestructura digital del hospital, así como para el fortalecimiento de la atención integral de los niños que reciben tratamiento contra el cáncer en ese instituto.

El proyecto incluye la instalación de estaciones de trabajo, impresoras multifuncionales, sistemas de energía de respaldo y equipos audiovisuales, destinados a fortalecer la gestión médica y administrativa, así como la formación continua del personal del Incart.

El acto fue encabezado por la primera dama de la República, Raquel Arbaje, quien sostuvo: "Estos equipos vienen a optimizar el trabajo de nuestro personal médico y administrativo, permitiéndonos dedicar más tiempo y energía a lo esencial: la atención y el cuidado humano".

Equidad digital

"A través de esta infraestructura, los pacientes podrán conectarse a plataformas educativas y recreativas (...) Esta acción forma parte de los esfuerzos del Fondo de Desarrollo de las Telecomunicaciones (FDT) para promover la equidad digital en los servicios esenciales del país, contribuyendo al cierre de brechas tecnológicas", indicó el presidente del Consejo Directivo del Indotel, Guido Gómez Mazara.

La directora general, Bianny Rosario Rodríguez, agradeció el respaldo institucional y subrayó que esta alianza representa un paso decisivo hacia la transformación digital de la salud pública.

"Esta red permitirá que nuestros pacientes más pequeños puedan aprender, comunicarse y distraerse en medio del tratamiento. Es un paso hacia una atención más humana y moderna", afirmó.

Recorrido

El acto concluyó con un recorrido por las instalaciones de la unidad de Oncología Pediátrica del Instituto Nacional del Cáncer Rosa Emilia Sánchez Pérez de Tavares (Incart).

