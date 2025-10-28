La UASD cumple hoy 487 años; retos frente al futuro

La Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD) conmemora este martes su 487 aniversario, es la academia más antigua del continente, tan longeva como el "descubrimiento", nació tres siglos antes que la República Dominicana.

Su Autonomía es una conquista del pueblo dominicano, alcanzada con la promulgación de la ley 5778 de 1961. Los aportes del Movimiento Renovador y de las agrupaciones estudiantiles de las décadas del 60 y 70 convirtieron a la UASD en la "universidad del pueblo", un patrimonio dominicano a preservar.

Sin embargo, más allá del orgullo que sienten los egresados de esa casa de estudios, quedan pendientes aspectos a mejorar. Uno de ellos es operar con mayor transparencia. Esto conlleva explicar de qué forma se manejan los recursos que recibe la UASD, que el fuero no sea un escudo cuando se exige profilaxis.

Actualizar el currículo La UASD tiene ante sí el reto de revisar los planes de estudio de muchas carreras, las cuales, además, deben ser dotadas de las herramientas tecnológicas que reclaman los nuevos tiempos. Asimismo, que la transparencia abarque los concursos, para elegir a sus docentes, en los que debe prevalecer la competencia académica y profesional.

Las carreras que imparte tienen el reto, también, de ser actualizadas. Por ejemplo, según afirman estudiantes, en Comunicación Social mención Periodismo, la asignatura de Fotoperiodismo se imparte con una cámara análoga de 35 MM. A su vez, la materia de Diagramación todavía utiliza hojas cuadriculadas medidas con un tipómetro de metal.

Los alumnos han señalado desfases, también en otras disciplinas, donde los docentes requieren mayor actualización, incluso para impartir clases.

Se le critica a la universidad, además, que sea más política que científica, que no sea capaz de generar más investigaciones que confrontaciones estériles.

Hacia el futuro, la expansión de la UASD tiene el reto de superar lo territorial e ir más allá de sus 18 recintos provinciales. Este 28 de octubre, fecha en que la UASD conmemora su 487 aniversario, la ocasión resulta idónea para abogar por que mejore su presente y diseñe su porvenir. Que en los próximos aniversarios esté edificada la UASD que el país espera y merecer tener.

Graduación y suspensión de docencia La universidad hará varios actos con motivo del 487 aniversario, entre ellos, una graduación ordinaria en la mañana y una reunión del Claustro Menor en la tarde. También suspendió las labores docentes y administrativas en la sede y sus recintos.