DGCP y veedores avalan transparencia en licitación del nuevo sistema de licencias del Intrant

La Dirección General de Contrataciones Públicas (DGCP) informó este martes que, junto al Consejo de Dirección del Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant) y la Comisión de Veedores, validaron la transparencia del proceso de licitación pública Intrant-CCC-LPN-2025-0001, destinado a la instalación y operación del nuevo sistema integral de emisión de licencias de conducir.

Dijo que durante la reunión participaron el director de la DGCP, Carlos Pimentel; el director ejecutivo del Intrant, Milton Morrison; el presidente del Consejo de Expresidentes del Colegio de Abogados, Miguel de la Rosa; el decano de la UNPHU, José Constanzo; el vicerrector del INTEC, Arturo del Villar; así como miembros del Consejo de Dirección del Intrant y del Comité de Compras y Contrataciones.

"El Comité de Compras del Intrant presentó un informe detallado sobre las fases del proceso, disponible para todos los asistentes. Los participantes coincidieron en que la licitación se desarrolló conforme a los principios de legalidad, transparencia y participación", refiere una nota de prensa.

Pimentel destacó la colaboración voluntaria de los veedores y señaló que el procedimiento se realizó sin objeciones jurídicas. De su lado, Morrison afirmó que la iniciativa refuerza la soberanía tecnológica del Estado y demuestra la capacidad técnica del Intrant para gestionar proyectos de alto impacto.

El presidente del Consejo de Expresidentes del Colegio de Abogados calificó el proceso como "transparente y garante del control estatal de los datos". Representantes de la Liga Municipal Dominicana, la UNPHU y el INTEC también resaltaron la apertura y verificabilidad del procedimiento.

El viceministro de Obras Públicas, Fernando More, subrayó la importancia de mantener una comunicación fluida y la participación de todos los actores involucrados.

El proceso de licitación se encuentra en la fase final de suscripción del contrato con el consorcio adjudicatario, que será remitido a la Contraloría General de la República para su registro. Con ello, el Intrant completa la etapa de adjudicación y reafirma su compromiso con una gestión pública transparente, moderna y eficiente.