Obras Públicas moviliza equipos al sur y la frontera por efectos indirectos del huracán Melissa

Ministro de Obras Públicas y Comunicaciones, Eduardo Estrella, en la apertura del Diálogo Regional de Políticas Públicas sobre Transporte 2025 este 28 de octubre de 2025. ( DIARIO LIBRE/DANIA ACEVEDO )

Ante las precipitaciones y los efectos previstos por el huracán Melissa, el ministro de Obras Públicas y Comunicaciones, Eduardo Estrella, informó que la institución está movilizando equipos hacia las provincias del sur y la región fronteriza para mitigar el impacto del fenómeno natural.

"Precisamente nosotros ya empezamos a movilizar equipos para la región sur y para la frontera, siempre previendo, pero vamos a ver cómo es el comportamiento", expresó.

El ingeniero confirmó que, hasta el momento, los daños en infraestructura han sido mínimos. Sin embargo, se está realizando un diagnóstico detallado de la situación, en medio de un evento que amenaza con seguir afectando al país en los próximos días.

Estrella insistió en que es prematuro cuantificar los estragos a causa del evento meteorológico, por lo que se debe observar su evolución en los días venideros.

Grieta en la Circunvalación de Baní

Ante la preocupación generada por la aparición de una grieta en la recientemente inaugurada Circunvalación de Baní, el ministro explicó que la obra está bajo responsabilidad de la empresa contratista y que la situación está siendo corregida.

El funcionario señaló que se trata de una grieta superficial de aproximadamente 45 metros de longitud, que no representa riesgo para la integridad de la infraestructura vial.

"Eso no va a repercutir más allá. No es algo que deba generar alarma; si lo fuera, nosotros lo diríamos responsablemente, pero no es el caso", aseguró.

La Circunvalación de Baní fue inaugurada el pasado 14 de agosto. La obra, ubicada en la provincia Peravia, tiene una extensión de 19.8 kilómetros e incluye 17 puentes, entre ellos el más largo sobre el río Baní.

Su construcción tuvo un costo total de 7,700 millones de pesos, financiados a través del fideicomiso RD Vial, y forma parte del corredor sur que conecta Santo Domingo, Azua y Barahona.

150 puentes con préstamo del BID

Estas declaraciones fueron ofrecidas durante la apertura del Diálogo Regional de Políticas Públicas sobre Transporte 2025, donde República Dominicana participó por primera vez como miembro pleno del International Transport Forum (ITF).

En ese contexto, Estrella adelantó que a finales de noviembre iniciará el proceso de licitación para ejecutar un préstamo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), destinado a la construcción y rehabilitación de 150 puentes.

Leer más BID advierte: RD precisa de las APP para alcanzar las metas de desarrollo sostenible al 2030