Migración explica circunstancias en que está renovando permisos temporales de trabajo a extranjeros

La Dirección General de Migración aclaró este miércoles que solo está "emitiendo renovaciones de permisos temporales de trabajo" a extranjeros que cumplan "con los requisitos de lugar y que cuenten con una visa emitida por el consulado dominicano correspondiente".

"La responsabilidad de la DGM se limita a aspectos operativos y técnicos", expresó el director de la entidad, el vicealmirante Luis Rafael Lee Ballester.

También indicó que su gestión está concentrada en la aplicación de la Ley de Migración 285-04, "en la optimización de los servicios ofertados a los usuarios y en la emisión y renovación de documentos para aquellos extranjeros que cumplen con las exigencias reglamentarias".

Expresó que entiende que una política migratoria "firme y ordenada" es clave para proteger la identidad y el futuro del pueblo dominicano.

"El compromiso de la Dirección General de Migración es con una gestión migratoria respetuosa de la dignidad de las personas y el fortalecimiento de la seguridad interior del país y la promoción del desarrollo sostenible, ya que un país que ordena su migración, protege su identidad, preserva su futuro y honra su compromiso", dijo en un documento enviado a la prensa.

Los operativos mueven mil haitianos al día

Lee Ballester también se refirió a las operaciones de interdicción, indicando que no son tareas fáciles ya que implican la movilización de vehículos y camiones para trasladar diariamente alrededor de mil haitianos desde todo el país para ser deportados a través de las provincias fronterizas, luego de agotar un "proceso exhaustivo" de identificación en los centros de procesamiento migratorios de que dispone la institución.

Aseguró que Migración ha sido parte de la firma de acuerdos de colaboración con las autoridades civiles, "de manera que gobernadores y alcaldes cooperen con la labor que viene realizando la DGM", en especial en las provincias fronterizas donde se dinamizan los mercados binacionales, "para que de esta forma nadie se atribuya responsabilidades que no le competen y que son exclusivas de quienes trabajamos para la Dirección General de Migración", manifestó.