Se cumplen siete meses de la misteriosa desaparición del niño Roldanis Calderón en Jarabacoa. ( FUENTE EXTERNA )

A siete meses de la misteriosa desaparición del niño Roldanis Calderón, de tres años de edad, las autoridades mantienen un hermetismo total sin ofrecer información sobre el curso de las investigaciones.

El pequeño fue visto por última vez el domingo 30 de marzo del 2025 en la comunidad rural Los Tablones, en el municipio Jarabacoa de la provincia La Vega, donde se encontraba de visita junto a sus padres y otros parientes.

Desde entonces, no se tiene rastro alguno de su paradero.

En los días posteriores al hecho, se desplegó un amplio operativo de búsqueda que involucró a cientos de personas, incluyendo a la procuradora fiscal Olga Diná Llaverías, agentes policiales, militares, unidades de rescate, drones y otros equipos tecnológicos.

Las labores de búsqueda

Las labores se concentraron en zonas boscosas de Manabao y en un extenso tramo del río Yaque del Norte, debido a la cercanía del lugar donde el niño fue visto por última vez con ese afluente.

En la búsqueda se desplegaron drones, cámaras térmicas y unidades caninas especializadas para rastrear la zona boscosa y montañosa en el paraje Los Tablones, del distrito municipal Manabao, en el Parque Nacional J. Armando Bermúdez.

Las autoridades también realizaron operativos en otras localidades en busca de información sobre la desaparición del infante.

Diversas hipótesis han circulado en torno al caso. Una plantea que el menor habría sido arrastrado por la corriente del río. Otra, que pudo haber sido raptado y sacado del país. También se rumoró que su desaparición podría estar vinculada a una supuesta deuda económica del padre.

Los padres del niño, Carolina Vargas y Efraín Calderón, permanecen devastados por la incertidumbre y esperan poder encontrar con vida al pequeño.

Mientras que la población sigue a la espera de que las autoridades ofrezcan una respuesta clara y definitiva sobre lo ocurrido con Roldanis Calderón.