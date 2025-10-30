El alcalde de Santiago, Ulises Rodríguez, informó la noche de este jueves que brigadas del Ayuntamiento trabajan en la revisión del sistema de drenaje del elevado de la avenida Monumental, luego de que el área resultara inundada tras las lluvias caídas en la ciudad.

El ejecutivo municipal explicó que las primeras inspecciones indican la existencia de obstrucciones en los desagües, posiblemente provocadas por movimientos de tierra asociados a los trabajos que se realizan en la zona.

En esos alrededores, las empresas contratistas del Estado dominicano trabajan en la construcción del monorriel.

El edil agregó que durante la supervisión fueron encontrados escombros y tierra en el interior del elevado, aunque precisó que aún es temprano para establecer con certeza si esa fue la causa de las inundaciones registradas este jueves.

Dijo que los equipos del cabildo han tenido que romper un poco en algunas tramos del elevado, "porque parece que en algún momento dado, en alguna etapa, se selló algo".

https://resources.diariolibre.com/images/2025/10/31/5c839eda-71d4-4fa9-9812-1acc5b5ae460-857105f4.jpg Un obrero camina por el elevado de la avenida Monumental en Santiago en momentos en que estaba inundado. (FUENTE EXTERNA) https://resources.diariolibre.com/images/2025/10/31/9e1c3c9f-4b8a-40d1-b522-eff1ef3b9a94-92e7d292.jpg Las lluvias provocaron caos en el tráfico de la ciudad de Santiago. (FUENTE EXTERNA)

Obstrucciones en los drenajes

Indicó que también hay obstrucciones en lo que tiene que ver con los drenajes de esa zona de la ciudad.

Las brigadas municipales laboraban esta noche en la limpieza y revisión del sistema pluvial con el objetivo de evitar nuevas acumulaciones de agua ante la posibilidad de que continúen las lluvias en las próximas horas.

Caos en el tránsito

Las fuertes lluvias registradas la tarde de este jueves provocaron inundaciones en las principales calles y avenidas de Santiago, generando un caos en el tránsito vehicular, en especial el elevado de la avenida Monumental.

Para habilitar la estructura, unidades del Cuerpo de Bomberos utilizaron equipos de succión para acelerar la salida del agua, que corría como un río sobre el pavimento. En videos que circulan se observa cuando hacen hoyos con taladro en los muros New Jersey para facilitar la salida del agua.

Las precipitaciones también causaron acumulación en vías como la Salvador Estrella Sadhalá, 27 de Febrero, Antonio Guzmán, Las Carreras, República de Argentina, Juan Pablo Duarte, entre otras.