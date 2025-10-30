Red Filantrópica RD presenta hoja de ruta nacional y alianzas para fortalecer la filantropía

Pablo Viñas Guzmán, director ejecutivo de AFS Intercultura y coordinador de la Red Filantrópica RD, dijo que el objetivo de la iniciativa es construir puentes. ( DIARIO LIBRE/DANIA ACEVEDO )

En un desayuno, la Red Filantrópica RD presentó los resultados del primer mapeo nacional del ecosistema de apoyo a la Filantropía en la República Dominicana y dio a conocer su hoja de ruta nacional para elevar la Filantropía 2025–2027, un plan que busca fortalecer la colaboración entre los sectores social, empresarial, académico y público.

El encuentro reunió a representantes de organizaciones de la sociedad civil, universidades, empresas y entidades gubernamentales, quienes conocieron los principales hallazgos del estudio elaborado por ArtePinto Consultores, el cual identificó 254 organizaciones dedicadas a promover el bien común en el país.

De acuerdo con los resultados, el ecosistema filantrópico dominicano cuenta con alta credibilidad y capacidad técnica, aunque aún enfrenta desafíos de articulación y conectividad.

El director ejecutivo de AFS Intercultura y coordinador de la Red, Pablo Viñas Guzmán, explicó que el objetivo de esta iniciativa es "construir puentes entre quienes financian y quienes ejecutan proyectos sociales, para que la generosidad se traduzca en impacto sostenible".

"Este mapeo no busca señalar fallas, sino evidenciar que necesitamos una alianza más estrecha entre los sectores social, empresarial y académico. El Estado ha mostrado apertura para recibir propuestas de mejora al marco legal vigente, lo que abre una oportunidad para transformar el ecosistema de la filantropía", destacó Viñas.

La filantropía no es caridad

El encuentro fue conducido por Noris Bello de Acosta, presidenta de AFS Intercultura, quien enfatizó que "la filantropía no es caridad, sino una forma de ciudadanía activa que convierte la generosidad en acción colectiva y la cooperación en desarrollo sostenible".

Con esta hoja de ruta, la Red Filantrópica RD se consolida como una plataforma nacional de confianza y articulación, comprometida con impulsar un modelo de filantropía colaborativa, transparente y sostenible para el desarrollo del país.