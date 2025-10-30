Las intensas lluvias registradas la tarde de este jueves provocaron severas inundaciones urbanas en el municipio Santiago de los Caballeros.

Las precipitaciones causaron acumulación de agua en calles y avenidas, dificultando el tránsito vehicular en vías cómo la Salvador Estrella Sadhalá, 27 de Febrero, Antonio Guzmán, Las Carreras, República de Argentina, Juan Pablo Duarte, entre otras.

Las lluvias también aumentaron el caudal de los ríos y cañadas que atraviesan la ciudad.

Entre los cursos de agua que registran mayor afluencia se encuentran la Cañada del Diablo, la parte alta del arroyo Gurabo y los ríos Pontezuela, Fracatán y Jacagua.

Otros lugares afectados son el Hoyo de Lía, cañada de Huerta Larga y cañada de Baldón, donde las autoridades mantienen vigilancia ante el riesgo de crecidas repentinas.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/10/30/c855b78a-29ac-4e0f-baa6-0e0e07f04462-8ab809fd.jpg Una calle inundada en Santiago. (FUENTE EXTERNA)

No cruzar ríos y cañadas

Francisco Arias, director provincial de la Defensa Civil, exhortó a los residentes en zonas propensas a inundaciones a tomar precauciones, evitar cruzar ríos o cañadas y mantenerse atentos a los boletines oficiales mientras continúan las lluvias en toda la provincia.

La directora del Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet), Gloria Ceballos, avisó en horas de la tarde sobre fuertes aguaceros en la zona norte y extremo noroeste del país.

La tarde del jueves:

El radar muestra la fuerte actividad de aguaceros sobre el extremo noroeste y norte de la geografía nacional. pic.twitter.com/2GsFN9tHsq — Gloria Ceballos (@GloriaCeballos7) October 30, 2025

El Indomet informó en su pronóstico para hoy que las condiciones climáticas inestables continuarían debido a la influencia de una vaguada inducida por el huracán Melissa, a pesar de que este se aleja del territorio nacional.

Se esperaban chubascos en el Gran Santo Domingo y se anticipaba que las precipitaciones serían más significativas en horas de la tarde hacia sectores de Pedernales, Barahona, Independencia, Elías Piña, San Juan, Dajabón, Santiago Rodríguez, Valverde, Montecristi, Santiago, La Vega, Puerto Plata y rprovincias cercanas.