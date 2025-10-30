Abinader afirma que la transformación del sistema carcelario no tiene marcha atrás

El presidente de la República Dominicana, Luis Abinader, encabezó el Segundo Encuentro Nacional de Apoyo a la Reforma Penitenciaria. ( LUDUIS TAPIA )

El presidente de la República Dominicana, Luis Abinader, afirmó este jueves que el país ha llegado a un punto de no retorno donde el cambio del sistema penitenciario dominicano "es ya irreversible".

Al encabezar el Segundo Encuentro Nacional de Apoyo a la Reforma Penitenciaria, el mandatario puntualizó que la reforma no solo busca garantizar los derechos humanos de los privados de libertad, sino también prevenir la criminalidad y dar paz a los ciudadanos.

"Hoy puedo asegurar que el delicado e impostergable proceso de cambio penitenciario es ya irreversible", dijo al reconocer que la crisis carcelaria del país ha tenido repercusiones directas en la delincuencia.

"Tenemos que reformar las cárceles, primero desde el punto de vista de los derechos humanos, de la dignidad de los privados de libertad, pero también como prevención de la criminalidad", expresó.

"Se acabó la indiferencia social ante el drama penitenciario"

El director de Prisiones, Roberto Santana, calificó el momento actual como un punto de inflexión después de "cien años de abandono" del sistema carcelario y manifestó el fin de la indiferencia social frente a su realidad penitenciaria.

Advirtió que el cambio requiere enfrentar la corrupción y la complicidad interna que persisten en las prisiones.

"Desde ahora, este y todos los gobiernos tendrán el acompañamiento y la vigilancia de todo el tejido social e institucional del país para impedir que muchos empleados del Estado continúen siendo cómplices de la delincuencia que cumple penas dentro de las cárceles", enfatizó.

El acto reunió a 46 instituciones sociales públicas y privadas, además de representantes de ocho áreas profesionales de apoyo a la reforma penitenciaria.

Planificación

Abinader explicó que el proceso de transformación cuenta con el respaldo de organismos internacionales y una planificación a largo plazo.

"Ya tenemos una planificación de unos cuatro años, básicamente, apoyada por organismos multilaterales que ya se han comprometido y que está incluida también en el presupuesto plurianual del Estado Dominicano", explicó.

"Más allá del 28 también, como compromiso, y ese compromiso tienen ustedes que continuarlo más allá de nuestra Presidencia", agregó el mandatario.