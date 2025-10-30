Jornada de Inclusión Social beneficia a más de 1,200 personas en Higüey

La Jornada de Inclusión Social fue desarrollada en el Polideportivo Luciola Pión. ( PATRICIA HEREDIA )

Más de 1,200 personas fueron beneficiadas durante la Jornada de Inclusión Social realizada este jueves en Higüey, provincia La Altagracia. Se ofrecieron atenciones médicas, asistencia social, orientación laboral y apoyo a pequeños emprendedores, entre otros servicios esenciales.

La actividad, una iniciativa encabezada por la gobernadora de La Altagracia, Daysi de Óleo, junto a la subdirectora del Propeep, Jenny Chaljub, fue desarrollada en el Polideportivo Luciola Pión.

Coordinada por los Proyectos Estratégicos y Especiales de la Presidencia (Propeep), bajo la dirección de Robert Polanco, la jornada reunió a decenas de instituciones públicas que distribuyeron sus servicios en tres pabellones temáticos: Asistencia Social, Salud y Programas de Desarrollo.

En el Pabellón de Asistencia Social, los beneficiarios accedieron a programas de Comedores Económicos, ayuda a embarazadas, orientación nutricional y servicios de entidades como Obras Públicas, Banreservas, Promipyme, Supérate, Conadis, Mipymes, Conape e Inespre.

El Pabellón de Salud ofreció consultas en oftalmología, odontología y vacunación, con la participación del Ministerio de Salud Pública, Senasa, SNS y el programa Vacúnate RD.

Mientras que en el Pabellón de Programas y Desarrollo, se impartieron cursos técnicos con las Fuerzas Armadas, revisión de documentos para registros tardíos de nacimiento, orientación laboral con el programa Empléate Ya, y charlas de educación vial y prevención de adicciones, con la colaboración del Intrant y la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD).

Durante el acto de apertura, Jenny Chaljub destacó el compromiso del presidente Luis Abinader con las comunidades más vulnerables.

"El propósito de estas jornadas es que cada institución llegue hasta ustedes, sin que tengan que desplazarse. Queremos que todos los servicios que traemos hoy sean aprovechados por sus familias y comunidades", expresó.

La gobernadora Daysi de Óleo resaltó el impacto positivo de la jornada y el compromiso del Gobierno con el bienestar de los altagracianos.

"Este programa está hecho pensando en la gente, con humanismo, responsabilidad y sin burocracia. Hoy todos los presentes podrán acceder a servicios esenciales del Estado", manifestó.

El evento contó con la presencia de autoridades locales, entre ellas el diputado Ángel del Rosario, el vicealcalde Pablo Ávila, y representantes comunitarios, quienes coincidieron en valorar la iniciativa como una muestra clara del compromiso del Gobierno con la inclusión y la equidad social.

La Jornada de Inclusión Social reafirma el interés del Gobierno dominicano en mejorar la calidad de vida de las familias de La Altagracia, llevando soluciones reales y oportunidades de desarrollo directamente a los barrios y comunidades.