Interceptan lancha en Baní con 650 paquetes de droga; dos dominicanos detenidos

De izquierda a derecha, Carlos Devers, vocero de la DNCD; capitán de navio, Randy Vegazo Fanith; y el vocero de la Fuerza Aérea, coronel Juan Miguel Montilla Cuevas en rueda de prensa. ( DANIA ACEVEDO/ DIARIO LIBRE )

Las autoridades decomisaron 650 paquetes de droga, presuntamente cocaína, durante una operación marítima llevada a cabo en las costas del municipio Baní, provincia Peravia, por miembros de la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD), con el apoyo de la Armada, la Fuerza Aérea de la República Dominicana y el Ministerio Público.

El decomiso se produjo luego de que las autoridades fueran alertadas sobre una lancha rápida que se desplazaba de forma sospechosa hacia territorio dominicano.

Inmediatamente, se activaron los protocolos de interceptación con el despliegue de unidades aéreas, marítimas y terrestres, logrando neutralizar la embarcación a varias millas náuticas al sur de la playa Punta Salinas.

A pesar de las condiciones climáticas adversas, los equipos de la DNCD, junto a efectivos de la Armada y la Fuerza Aérea, lograron abordar la lancha tipo GoFast de unos 32 pies de eslora, impulsada por dos motores fuera de borda de 75 caballos de fuerza cada uno.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/10/30/whatsapp-image-2025-10-30-at-105025-am-f02568f7.jpeg Droga incautada en operación. (DANIA ACEVEDO)

En la embarcación fueron arrestados dos dominicanos y ocupados 29 sacos con los 650 paquetes de la presunta sustancia, que estaban envueltos en cinta adhesiva y marcados con diferentes logotipos.

El vocero de la Armada, capitán de navío Randy Vegazo Fanith, agregó que se confiscaron 30 garrafones de combustible, dos GPS, una radio marítima, tres teléfonos celulares, una lona, cubetas, agua y comestibles, entre otras evidencias.

De su lado, el vocero de la DNCD, Carlos Devers, explicó que la operación se extendió por más de 15 horas debido al mal tiempo imperante en la zona.

Mientras que, el vocero de la Fuerza Aérea de la República Dominicana, coronel Juan Miguel Montilla Cuevas, destacó que la institución mantiene desplegados sus medios aéreos y sistemas de vigilancia "para garantizar una respuesta rápida ante cualquier amenaza que intente vulnerar nuestro espacio aéreo".

Las autoridades presumen que la lancha procedía de Sudamérica, aunque no precisaron el país de origen, ya que esa información forma parte de las investigaciones en curso.

Compromiso

Las autoridades coincidieron en que este nuevo decomiso reafirma el compromiso del Estado dominicano de cerrar el paso al narcotráfico en sus aguas jurisdiccionales y de fortalecer la cooperación interinstitucional en la lucha contra el crimen organizado.

Leer más La cantidad de droga incautada en los últimos cinco años triplica la confiscada entre 2004 y 2020