Las fuertes lluvias registradas la tarde de este jueves provocaron inundaciones en las principales calles y avenidas de Santiago, generando un caos en el tránsito vehicular y afectando incluso el elevado de la avenida Monumental, donde el agua alcanzó niveles alarmantes.

Para habilitar la estructura, unidades del Cuerpo de Bomberos utilizaron equipos de succión para acelerar la salida del agua, que corría como un río sobre el pavimento.

Las precipitaciones también causaron acumulación en vías cómo la Salvador Estrella Sadhalá, 27 de Febrero, Antonio Guzmán, Las Carreras, República de Argentina, Juan Pablo Duarte, entre otras.

Conductores reportaron haber permanecido más de una hora varados en medio del congestionamiento.

"Llevamos como cincuenta minutos y el tráfico no se mueve", escribió en sus redes sociales la ciudadana Ana Taveras, quien también denunció que una ambulancia con una emergencia no podía avanzar debido al estancamiento.

Espera que el estado del paciente no haya empeorado debido al retraso en su llegada al centro de salud.

En tanto, Katherine Martínez relató que, mientras estaba detenida en la calle Píky Lora casi esquina República de Argentina, observó cómo la corriente arrastraba los zafacones y otros objetos a su paso.

Otro conductor, Pablo de Jesús, informó que en la entrada de la ciudad por la autopista Duarte la situación empeoró por un corte energético que dejó los semáforos fuera de servicio.

"Los vehículos se metían todos al mismo tiempo porque nadie cedía el paso", comentó.

Las lluvias también afectaron otras zonas céntricas y residenciales, donde se reportaron calles anegadas, filtraciones en viviendas y dificultades para circular.

Las autoridades exhortaron a los conductores evitar desplazarse por áreas propensas a inundaciones mientras persistan las precipitaciones.

Lluvias por remanentes de Melissa

El Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet) advirtió este jueves que las condiciones climáticas inestables continuarían debido a la influencia de una vaguada inducida por el huracán Melissa, a pesar de que este se aleja del territorio nacional.

Pronosticó lluvias en el Gran Santo Domingo, precipitaciones que serían más significativas en horas de la tarde hacia sectores de Pedernales, Barahona, Independencia, Elías Piña, San Juan, Dajabón, Santiago Rodríguez, Valverde, Montecristi, Santiago, La Vega, Puerto Plata y provincias cercanas.