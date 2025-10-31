Armada frustra millonario contrabando de cigarrillos en aguas de Monte Cristi
La institución fortalece el patrullaje en aguas jurisdiccionales
La Armada de República Dominicana interceptó una embarcación con un contrabando de 850,000 unidades de cigarrillos en Cayo Tururú, Monte Cristi, apresando a dos personas de sexo masculino.
La interdicción del ilícito se produjo durante un servicio de patrulla preventiva que forma parte de la ejecución de la Operación Escudo Soberano y Plan Gavión.
La embarcación, de 22 pies de eslora y con dos motores fuera de borda, transportaba además de los cigarrillos, cinco garrafones de combustible.
Para proseguir con los procesos legales, los detenidos y el ilícito fueron trasladados al Puerto de Manzanillo para ser entregados a las autoridades correspondientes.
.