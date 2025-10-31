Armada frustra millonario contrabando de cigarrillos en aguas de Monte Cristi

Dos personas fueron apresadas por la Armada de República Dominicana. ( FUENTE EXTERNA )

La Armada de República Dominicana interceptó una embarcación con un contrabando de 850,000 unidades de cigarrillos en Cayo Tururú, Monte Cristi, apresando a dos personas de sexo masculino.

La interdicción del ilícito se produjo durante un servicio de patrulla preventiva que forma parte de la ejecución de la Operación Escudo Soberano y Plan Gavión.

La embarcación, de 22 pies de eslora y con dos motores fuera de borda, transportaba además de los cigarrillos, cinco garrafones de combustible.

Para proseguir con los procesos legales, los detenidos y el ilícito fueron trasladados al Puerto de Manzanillo para ser entregados a las autoridades correspondientes.

