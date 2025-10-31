×
Versión Impresa
versión impresa
Secciones
Última Hora
Actualidad
Política
Mundo
Economía
Revista
Deportes
Opinión
Planeta
Videos
Edición USA
Podcasts
Encuestas
Servicios
Plaza Libre
Efemérides
Cumpleaños
RSS
Juegos
Herramientas
Más
Contáctanos
Sobre Diario Libre
Aviso Legal
Redes Sociales
Contrabando de cigarrillos
Contrabando de cigarrillos

Armada frustra millonario contrabando de cigarrillos en aguas de Monte Cristi

La institución fortalece el patrullaje en aguas jurisdiccionales

    Expandir imagen
    Armada frustra millonario contrabando de cigarrillos en aguas de Monte Cristi
    Dos personas fueron apresadas por la Armada de República Dominicana. (FUENTE EXTERNA)

    La Armada de República Dominicana interceptó una embarcación con un contrabando de 850,000 unidades de cigarrillos en Cayo Tururú, Monte Cristi, apresando a dos personas de sexo masculino.

    La interdicción del ilícito se produjo  durante un servicio de patrulla preventiva que forma parte de la ejecución de la Operación Escudo Soberano y Plan Gavión.

    La embarcación, de 22 pies de eslora y con dos motores fuera de borda, transportaba además de los cigarrillos, cinco garrafones de combustible.

    Para proseguir con los procesos legales, los detenidos y el ilícito fueron trasladados al Puerto de Manzanillo para ser entregados a las autoridades correspondientes.

    .

    TEMAS -

      Periódico líder de República Dominicana centrado en las noticias generales y el periodismo innovador.