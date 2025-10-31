Policía activa búsqueda de dos hombres implicados en la muerte de un adolescente en Puerto Plata

La Policía dijo que los prófugos son peligrosos y están "fuertemente armados". ( FUENTE EXTERNA )

La Policía Nacional intensificó la búsqueda de dos hombres por el tiroteo en que murió un adolescente de 14 años y resultó herido un niño de 8, el pasado 29 de octubre en el sector Playa Oeste en Puerto Plata.

Se trata de Luis Miguel Parra Martínez (a) "Miguel" , de 34 años, y Yorkis José Sena González (a) "Napo", de 23.

Ambos son perseguidos bajo la orden de arresto No. 2025-AJ0072843, por su presunta implicación, junto a otro hombre identificado como Víctor Manuel Martínez (a) "Víctor" , en el tiroteo ocurrido alrededor de las 8:30 de la noche, en la calle 8 del referido sector.

Según el informe preliminar de la Policía, el hecho se originó cuando dos hombres sostuvieron una acalorada discusión, durante la cual uno de ellos sacó una pistola y realizó varios disparos, alcanzando a los menores que se encontraban en las cercanías.

El menor fallecido fue identificado como Enmanuel David Valdez Peña, quien murió a causa de una herida de bala en la región posterior del tórax derecho, sin salida.

El menor herido, sufrió una lesión por proyectil en el costado izquierdo y fue ingresado en un centro de salud.

"Peligrosos y andan fuertemente armados"

La institución advirtió que los prófugos se encuentran fuertemente armados y son considerados peligrosos, por lo que pidió a la población no intentar detenerlos y, en cambio, colaborar ofreciendo información sobre su paradero.

Las autoridades habilitaron los teléfonos 849-815-6449 y 809-682-2151, extensión de la Dirección Central de Investigación (Dicrim), para recibir informaciones de manera confidencial sobre los prófugos.

