Policía activa búsqueda de dos hombres implicados en la muerte de un adolescente en Puerto Plata
También se les acusa de herir a un niño de ocho años
La Policía Nacional intensificó la búsqueda de dos hombres por el tiroteo en que murió un adolescente de 14 años y resultó herido un niño de 8, el pasado 29 de octubre en el sector Playa Oeste en Puerto Plata.
Se trata de Luis Miguel Parra Martínez (a) "Miguel", de 34 años, y Yorkis José Sena González (a) "Napo", de 23.
Ambos son perseguidos bajo la orden de arresto No. 2025-AJ0072843, por su presunta implicación, junto a otro hombre identificado como Víctor Manuel Martínez (a) "Víctor", en el tiroteo ocurrido alrededor de las 8:30 de la noche, en la calle 8 del referido sector.
- Según el informe preliminar de la Policía, el hecho se originó cuando dos hombres sostuvieron una acalorada discusión, durante la cual uno de ellos sacó una pistola y realizó varios disparos, alcanzando a los menores que se encontraban en las cercanías.
El menor fallecido fue identificado como Enmanuel David Valdez Peña, quien murió a causa de una herida de bala en la región posterior del tórax derecho, sin salida.
El menor herido, sufrió una lesión por proyectil en el costado izquierdo y fue ingresado en un centro de salud.
"Peligrosos y andan fuertemente armados"
La institución advirtió que los prófugos se encuentran fuertemente armados y son considerados peligrosos, por lo que pidió a la población no intentar detenerlos y, en cambio, colaborar ofreciendo información sobre su paradero.
Las autoridades habilitaron los teléfonos 849-815-6449 y 809-682-2151, extensión de la Dirección Central de Investigación (Dicrim), para recibir informaciones de manera confidencial sobre los prófugos.