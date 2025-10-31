Noticias que fueron tendencia esta semana

Un resumen dinámico de las noticias más trascendentales de la semana, en la que el huracán Melissa fue protagonista por su impacto en la región del Caribe. También en la semana resaltaron noticias vinculadas a expedientes de corrupción y la llegada al país de la nueva embajadora de Estados Unidos, Leah Francis Campos.

Melissa, el huracán más fuerte en décadas, deja caos y lluvias históricas en el país

Desde el domingo 26 de octubre, cuando la tormenta Melissa comenzó a disiparse sobre el territorio dominicano, las autoridades y la población empezaron a cuantificar los daños provocados por las intensas lluvias que azotaron gran parte del país. El fenómeno dejó acumulados sin precedentes en varias provincias, con Polo (Barahona) a la cabeza con 737 milímetros de lluvia y el Centro de los Héroes, en el Distrito Nacional, con 507 milímetros.

El huracán Melissa, que alcanzó categoría 5, dejó al menos 50 personas muertas a su paso por el Caribe, según los datos oficiales actualizados este viernes, con 31 fallecidos en Haití, cuatro en Jamaica, el mismo número en Panamá y uno en República Dominicana, además de un rastro de destrucción, que golpeó también con dureza este miércoles a Cuba.

En RD, los aguaceros provocaron desbordamientos de ríos, anegamientos urbanos y cortes temporales de carreteras, especialmente en el suroeste, donde comunidades de Cabral, Salinas y Enriquillo permanecieron aisladas por varias horas. En provincias como Azua y San Cristóbal, los suelos saturados derivaron en deslizamientos menores, mientras el Centro de Operaciones de Emergencias (COE) mantenía nueve provincias en alerta roja.

El impacto en el sector agropecuario también fue considerable. Según datos del Ministerio de Agricultura citados por Diario Libre, las pérdidas preliminares superan los 1,340 millones de pesos, tras la afectación de más de 36,000 tareas sembradas de plátano, yuca, habichuelas, arroz y café. Las provincias del sur y del Cibao registraron daños en infraestructuras de riego y caminos rurales, lo que complica el traslado de productos y el inicio de la recuperación.

Mientras tanto, el Gran Santo Domingo también sintió los efectos de Melissa. Sectores como Villa Mella, Los Alcarrizos, Sabana Perdida, Cristo Rey y el Ensanche Luperón quedaron parcialmente inundados por el colapso de cañadas y drenajes pluviales. Calles principales, como la John F. Kennedy y la 27 de Febrero, se convirtieron en ríos temporales.

Las inundaciones por efecto de las lluvias continuaron el miércoles, en San José de Ocoa, y el jueves, en Santiago. Las autoridades, con el presidente Luis Abinader al frente, se han movilizado para dar asistencia a los más vulnerables. El mandatario acudió este viernes a San José de Ocoa y pidió un informe urgente sobre los daños ocasionados por el impacto de los aguaceros torrenciales.

La exponente urbana Masha, de 18 años. (FUENTE EXTERNA)

La exponente urbana Masha queda en libertad bajo fianza tras medida de coerción

La exponente urbana Masha, cuyo nombre real es Asly Mariel Victoriano Sánchez, fue puesta en libertad el martes 29 de octubre de 2025 tras el pago de una garantía económica de 100,000 pesos, impuesta como medida de coerción por el Juzgado de Atención Permanente del Distrito Nacional. Al salir del Palacio de Justicia de Ciudad Nueva, la artista declaró: "Me voy libre, nadie puede conmigo".

La decisión fue adoptada por la jueza Fátima Veloz, quien además dispuso presentación periódica e impedimento de salida del país para la joven intérprete. En el mismo proceso, el tribunal impuso una garantía económica de 2.5 millones de pesos a su acompañante, Jhakomo Hernández de la Rosa, bajo las mismas condiciones adicionales. Ambos habían sido arrestados el 24 de octubre durante un operativo policial en el sector Villa Francisca, en el Distrito Nacional.

Según el expediente presentado por el Ministerio Público, una patrulla de la Policía Nacional intervino el vehículo en el que se desplazaban los detenidos tras un accidente de tránsito. Durante la inspección, los agentes hallaron dos libras de marihuana empacadas en fundas plásticas selladas en el maletero del automóvil, lo que motivó su arresto inmediato y posterior presentación ante la justicia.

A la salida del tribunal, Masha, de 18 años, reiteró su inocencia y afirmó que continuará su carrera musical mientras cumple las disposiciones judiciales. Su caso ha despertado gran atención en redes sociales, donde seguidores y figuras del género urbano han expresado opiniones divididas sobre el proceso.

La medida marca el inicio formal del expediente en su contra, mientras las autoridades continúan las investigaciones para determinar responsabilidades en el hecho. El proceso permanecerá bajo control judicial en lo adelante, con seguimiento periódico a las condiciones impuestas por la jueza.

José Ángel Gómez Canaán (Jochi Gómez). (DIARIO LIBRE/SAMIL MATEO DOMINICI)

Dos circuitos y una red: así operó el esquema de corrupción en el Intrant

El Ministerio Público atribuye al Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant) la existencia de dos circuitos paralelos de recaudación y desvío de fondos, uno vinculado al Estado a través de la empresa Dekolor S.R.L., contratada para la emisión y renovación de licencias de conducir desde 2020, y otro operado mediante la firma PagoRD Xchange S.R.L., encargada del cobro a los ciudadanos. En conjunto, ambas vías habrían movilizado más de 1,660 millones de pesos entre 2021 y 2024.

"El dinero que salía por dos vías", tituló Diario Libre una crónica sobre el entramado, sustentado en el expediente del Ministerio Público. Indicó que en el circuito estatal la empresa Dekolor logró, mediante adendas firmadas entre 2021 y 2024 —sin registro en la Contraloría General de la República—, incrementar servicios, elevar precios unitarios sin justificación técnica y reconocer deudas inexistentes, como una de 936 millones de pesos, para justificar pagos desde fondos públicos. El medio detalla que, por ejemplo, el costo de un examen de licencia aumentó de 1,000 pesos a 1,522 pesos sin documentación que lo sustentara.

En el segundo circuito, PagoRD Xchange S.R.L., originalmente registrada como empresa inmobiliaria, fue designada para procesar pagos de servicios del Intrant sin experiencia técnica ni autorización financiera. De acuerdo con la acusación, entre 2021 y 2024 la entidad recaudó 829 millones de pesos, de los cuales solo 89 millones de pesos fueron transferidos al Estado.

Los restantes 730 millones de pesos habrían sido desviados hacia cuentas personales y empresas vinculadas, según las investigaciones reseñadas por este diario.

Paralelamente, el expediente describe cómo la empresa Transcore Latam S.R.L. habría tomado control de la red semafórica del Gran Santo Domingo en 2024 mediante adjudicaciones irregulares. El documento judicial revela que en agosto de ese año se produjo un apagón intencional de los semáforos como parte de una maniobra de sabotaje, utilizando infraestructura estatal y redes de empresas pantalla para manipular la operación del sistema.

La investigación, denominada Operación Camaleón, involucra a 17 personas, entre ellas el exdirector del Intrant, Hugo Beras, y el empresario Gómez Canaán. Los imputados enfrentan cargos de corrupción administrativa, estafa contra el Estado, sabotaje tecnológico, lavado de activos y terrorismo contra infraestructura crítica, con penas que podrían alcanzar entre 30 y 40 años de prisión, según los informes del Ministerio Público citados por Diario Libre.

Óscar Chalas Guerrero, exdirector de Casinos y Juegos de Azar. (FUENTE EXTERNA)

Óscar Chalas Guerrero se declara culpable y vincula al exministro de Hacienda con red de sobornos

El exdirector de Casinos y Juegos de Azar, Óscar Chalas Guerrero, admitió su responsabilidad ante la justicia dominicana en el cobro de dinero a bancas de apuestas ilegales para que pudieran operar, tras acordar un criterio de oportunidad con el Ministerio Público. Como parte del acuerdo, devolvió al Estado 17 millones de pesos mediante cheques y dos vehículos valorados en casi tres millones de pesos.

Ayer jueves, h oras después de admitir su responsabilidad en los hechos que se le imputan sufrió una afección cardíaca y fue ingresado en un centro médico, informó su abogado en la audiencia de este viernes, lo que obligó a que se aplazara el juicio preliminar.

Durante su declaración ante la jueza Altagracia Ramírez del Cuarto Juzgado de Instrucción, Chalas Guerrero implicó al entonces ministro de Hacienda, Donald Guerrero, afirmando que este tenía conocimiento de la estructura ilegal y que incluso le ordenó mantenerla tras una caída en las recaudaciones.

Según el exdirector, los cobros ilegales oscilaban entre 3,000 y 6,500 pesos mensuales por banca y reconoció que ignoraba el monto total recaudado debido al gran número de establecimientos involucrados.

Chalas Guerrero mencionó a tres personas que formaban parte de la estructura: Manuel Emilio Jiménez Collie ("Mimilo"), José Arturo Ureña y Fernando Crisóstomo Herrera ("Crisóstomo"), todos ellos favorecidos también con criterios de oportunidad tras acuerdos con el Ministerio Público y devolver más de 2,300 millones de pesos al Estado. El exfuncionario ejerció como director de Casinos desde septiembre de 2016 hasta marzo de 2019.

La directora de la Procuraduría Especializada de la Corrupción Administrativa (Pepca), Mirna Ortiz, solicitó a la jueza el criterio de oportunidad para Chalas Guerrero, dado que éste entregó información valorada para la prosecución del caso y reconvino que sus declaraciones fueron hechas de manera libre y sin coacción. Con este paso, Chalas Guerrero no sería perseguido penalmente bajo el acuerdo, pero el expediente sigue abierto para los demás imputados.

Leah Francis Campos, embajadora de Estados Unidos en la República Dominicana, llegó por el Aeropuerto Internacional de Las Américas el jueves. (DIARIO LIBRE/SAMIL MATEO DOMINICI)

Leah Francis Campos asume como nueva embajadora de Estados Unidos en República Dominicana

En medio del segundo cierre de Gobierno más prolongado en la historia de Estados Unidos, la nueva embajadora designada por el presidente Donald Trump, Leah Francis Campos, llegó el jueves a la República Dominicana para asumir oficialmente sus funciones diplomáticas. Su llegada marca el fin de una vacante de casi cinco años en la legación estadounidense, tras la salida de Robin Bernstein en enero de 2021.

Campos arribó al país a las 3:00 de la tarde en un vuelo de United Airlines procedente de Nueva York, aterrizando en el Aeropuerto Internacional de Las Américas (AILA). Fue recibida en el Salón de Embajadores por la encargada de negocios de la Embajada de EE. UU., Patricia Aguilera, quien le entregó un ramo de rosas blancas, y por el general Emmanuel Souffront, director del Cuerpo Especializado en Seguridad Aeroportuaria y de la Aviación Civil (Cesac).

La llegada de la diplomática estaba inicialmente prevista para el miércoles 29 de octubre, pero fue reprogramada debido a las condiciones meteorológicas provocadas por la tormenta Melissa, que afectó parte del territorio nacional durante esos días. La confirmación de su arribo fue adelantada por el canciller Roberto Álvarez durante el encuentro del presidente Luis Abinader LA Semanal con la prensa, el lunes 27 de octubre.

El nombramiento de Campos había sido aprobado por el Senado estadounidense semanas atrás, tras un proceso de revisión en medio de las tensiones políticas derivadas del cierre parcial del Gobierno federal. Su designación responde a la política de la administración Trump de reforzar las relaciones con países del Caribe y promover la cooperación en materia de comercio, seguridad y gobernanza democrática.

Con su llegada, Leah Francis Campos se convierte en la primera embajadora en ocupar el cargo en Santo Domingo desde 2021, cerrando un largo período en el que la representación diplomática estuvo encabezada por encargados de negocios. Su misión se centrará en fortalecer los lazos bilaterales, la cooperación en seguridad regional y la promoción de inversiones estadounidenses en el país.












