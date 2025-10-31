El episcopado dominicano llama a la solidaridad y oración por los afectados del huracán Melissa
El episcopado se unió en oración con los obispos de Haití, Jamaica y Cuba, países que también sufrieron pérdidas humanas y materiales por el fenómeno
La Conferencia del Episcopado Dominicano (CED) manifestó este viernes su solidaridad con las familias afectadas por el paso del huracán Melissa en el país, al tiempo que exhortó a la población a mantenerse unida en la fe, la oración y la ayuda solidaria.
En un comunicado emitido por la CED, los obispos expresaron su "solidaridad fraterna y cercanía espiritual" con todos los damnificados por el fenómeno atmosférico, e invitaron a los ciudadanos a convertirse en "peregrinos de esperanza", orando por el restablecimiento de las comunidades y ofreciendo la ayuda que puedan brindar.
Asimismo, el episcopado se unió en oración con los obispos de Haití, Jamaica y Cuba, países que también sufrieron pérdidas humanas y materiales a causa del huracán.
Los obispos dominicanos hicieron un llamado "a los países hermanos a fortalecer los lazos de cooperación mediante gestos concretos".
Oraciones por los fallecidos
El documento señala que la Iglesia Católica, a través de sus distintas instituciones y diócesis, está coordinando acciones para apoyar tanto al pueblo dominicano como a las naciones vecinas afectadas por Melissa. También exhortaron a las autoridades nacionales a continuar brindando la asistencia que requieren las familias damnificadas.
Asimismo, los obispos invitaron a la población a elevar oraciones por las personas fallecidas y sus familiares, "para que Dios les conceda el descanso eterno", reza el comunicado.