El episcopado dominicano llama a la solidaridad y oración por los afectados del huracán Melissa

El episcopado se unió en oración con los obispos de Haití, Jamaica y Cuba, países que también sufrieron pérdidas humanas y materiales por el fenómeno

    Expandir imagen
    El episcopado dominicano llama a la solidaridad y oración por los afectados del huracán Melissa
    Varias viviendas del sector 30 de Mayo, en el municipio Baní en la provincia Peravia, quedaron destruidas y decenas de familias perdieron todas sus pertenencias tras la crecida de la cañada provocada por las lluvias del huracán Melissa. (DIARIO LIBRE/ DARE COLLADO)

    La Conferencia del Episcopado Dominicano (CED) manifestó este viernes su solidaridad con las familias afectadas por el paso del huracán Melissa en el país, al tiempo que exhortó a la población a mantenerse unida en la fe, la oración y la ayuda solidaria.

    En un comunicado emitido por la CED, los obispos expresaron su "solidaridad fraterna y cercanía espiritual" con todos los damnificados por el fenómeno atmosférico, e invitaron a los ciudadanos a convertirse en "peregrinos de esperanza", orando por el restablecimiento de las comunidades y ofreciendo la ayuda que puedan brindar.

    Asimismo, el episcopado se unió en oración con los obispos de Haití, Jamaica y Cuba, países que también sufrieron pérdidas humanas y materiales a causa del huracán.

    Los obispos dominicanos hicieron un llamado "a los países hermanos a fortalecer los lazos de cooperación mediante gestos concretos".

    Oraciones por los fallecidos

    El documento señala que la Iglesia Católica, a través de sus distintas instituciones y diócesis, está coordinando acciones para apoyar tanto al pueblo dominicano como a las naciones vecinas afectadas por Melissa. También exhortaron a las autoridades nacionales a continuar brindando la asistencia que requieren las familias damnificadas.

    Asimismo, los obispos invitaron a la población a elevar oraciones por las personas fallecidas y sus familiares, "para que Dios les conceda el descanso eterno", reza el comunicado.

     
