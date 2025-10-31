República Dominicana enviará asistencia a Jamaica para criollos afectados por el huracán Melissa

El ministro de Relaciones Exteriores, Roberto Álvarez, confirmó que el Gobierno dominicano enviará un buque y un avión hacia Jamaica para asistir a los nacionales afectados por el huracán Melissa. ( DIARIO LIBRE/DANIA ACEVEDO )

El Ministerio de Defensa, en conjunto con otras instituciones del Estado, prepara el envío de un buque y un avión hacia Jamaica para socorrer a los dominicanos afectados por el huracán Melissa.

La información fue confirmada la mañana de este viernes por el ministro de Relaciones Exteriores, Roberto Álvarez, quien aseguró que el envío se realizaría en las próximas "horas o días".

El canciller indicó que, aunque no hay víctimas mortales por el impacto del fenómeno natural, "hay decenas de personas que han perdido propiedades".

Explicó que, por el momento, es difícil precisar el número de dominicanos afectados debido a las adversidades climáticas y a la limitada comunicación con la nación caribeña, producto de la interrupción del servicio eléctrico.

Tanto la aeronave como el barco estarán disponibles para quienes deseen regresar al país debido a los daños ocasionados por el huracán.

Huracán Melissa

Cuba, Jamaica, Haití y Bahamas iniciaron este jueves la evaluación de daños tras el devastador paso del huracán Melissa, considerado uno de los más destructivos de los últimos años. El ciclón arrasó viviendas e infraestructuras y dejó un saldo de más de treinta fallecidos.

En Jamaica, Melissa tocó tierra como un huracán de categoría 5, causando la muerte de cuatro personas.

Más del 70 % de los usuarios del servicio eléctrico permanece sin suministro, mientras se registran afectaciones severas en hospitales, aeropuertos e infraestructuras, además de 134 carreteras bloqueadas.