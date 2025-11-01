Decomisan más de 5 kilogramos de cocaína, armas y vehículos en SDE

Fotografía difundida por la DNCD de los pertrechos militares, armas, dinero y cocaína decomisados durante un operativo en Santo Domingo Este. ( FUENTE EXTERNA )

Agentes de la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD), junto a miembros del Ministerio Público, incautaron más de 5 kilogramos de presunta cocaína, un arsenal de armas de fuego, pertrechos militares, vehículos y otras evidencias, durante un allanamiento realizado en el municipio de Santo Domingo Este, como parte de su misión de combatir el tráfico de estupefacientes.

Los equipos operativos y fiscales, tras recibir informes de inteligencia sobre individuos que presuntamente se dedicaban a la venta de drogas, intervinieron una residencia ubicada en la calle Retiro del Prado, del sector Prado Oriental.

En el lugar fueron ocupados RD$49,000, un peso digital, dos DVR, celulares, una laptop, una tableta, pertrechos militares y documentos personales.

Durante el operativo también se confiscó un Jet Ski y tres vehículos. Al inspeccionar uno de ellos, los agentes hallaron en los asientos delanteros una caleta con cuatro paquetes y tres envolturas de presunta cocaína, envueltos en fundas plásticas, con un peso total de 5,001 gramos.

Asimismo, fueron ocupados cuatro fusiles calibre 5.56, cinco cargadores, múltiples cápsulas, una pistola marca Glock, municiones, una balanza, una máquina de contar dinero y otros objetos vinculantes con la investigación.

¿Qué medidas se han tomado?

Por este caso, la DNCD y el Ministerio Público persiguen a Elvin Antonio Reynoso Féliz (Reinoso), a quien exhortan a entregarse a las autoridades para responder por las acusaciones que pesan en su contra.

Las autoridades informaron que se ha iniciado una investigación formal sobre el caso, mientras que los paquetes de la sustancia ocupada fueron enviados al Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif) para los fines correspondientes.