×
Versión Impresa
versión impresa
Secciones
Última Hora
Actualidad
Política
Mundo
Economía
Revista
Deportes
Opinión
Planeta
Videos
Edición USA
Podcasts
Encuestas
Servicios
Plaza Libre
Efemérides
Cumpleaños
RSS
Juegos
Herramientas
Más
Contáctanos
Sobre Diario Libre
Aviso Legal
Redes Sociales
Talento Libre
Talento Libre

¿Tienes vocación periodística? Diario Libre te busca para su programa de pasantías Talento Libre

La convocatoria estará abierta del 1 al 30 de noviembre de 2025

    Expandir imagen
    ¿Tienes vocación periodística? Diario Libre te busca para su programa de pasantías Talento Libre
    Nicole Izquierdo (izq.) y Ailin Santana (der.), pasantes de la primera convocatoria de Talento Libre; al centro, el periodista Jesús Vásquez. (DIARIO LIBRE/DANIA ACEVEDO)

    El periódico líder de la República Dominicana abre la segunda convocatoria de su programa de pasantías Talento Libre, dirigido a estudiantes de término o recién graduados de comunicación social y otras carreras afines, como diseño gráfico, cine, marketing digital o publicidad.

    Esta es tu oportunidad para iniciar tu camino profesional en el medio más leído del país. La convocatoria estará abierta del 1 al 30 de noviembre del 2025.

    Durante seis meses, los seleccionados se integrarán a distintas áreas del medio —Redacción Central, Audiovisuales, Diseño y Redes Sociales— y vivirán una experiencia real de trabajo en un entorno de alto nivel, creativo y comprometido con el periodismo de calidad.

    En Diario Libre creemos en el poder de las buenas historias, en la responsabilidad de informar con rigor y en el talento joven que quiere marcar la diferencia.

    ¿Quiénes pueden postular?

    • Estudiantes de término o recién graduados de comunicación social o áreas afines.
    • Mayores de edad y residentes en la República Dominicana.
    • Personas sin vínculos laborales con otras empresas.

    Requisitos para postular

    • Récord de notas certificado con calificaciones por asignatura.
    • Carta de recomendación de la facultad.
    • Completar un formulario en línea con tus datos personales, hoja de vida y un texto de motivación (mínimo 300 palabras), redactado sin el uso de inteligencia artificial.

    Los seleccionados recibirán una compensación económica durante el tiempo que dure la pasantía.

    Talento Libre es tu oportunidad para formar parte de la excelencia, la innovación y el compromiso con la verdad. ¡Te estamos esperando!

    Haz clic aquí para llenar el formulario de postulación.

     

    Leer más
    TEMAS -

      Periódico líder de República Dominicana centrado en las noticias generales y el periodismo innovador.