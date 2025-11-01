¿Tienes vocación periodística? Diario Libre te busca para su programa de pasantías Talento Libre

Nicole Izquierdo (izq.) y Ailin Santana (der.), pasantes de la primera convocatoria de Talento Libre; al centro, el periodista Jesús Vásquez. ( DIARIO LIBRE/DANIA ACEVEDO )

El periódico líder de la República Dominicana abre la segunda convocatoria de su programa de pasantías Talento Libre, dirigido a estudiantes de término o recién graduados de comunicación social y otras carreras afines, como diseño gráfico, cine, marketing digital o publicidad.

Esta es tu oportunidad para iniciar tu camino profesional en el medio más leído del país. La convocatoria estará abierta del 1 al 30 de noviembre del 2025.

Durante seis meses, los seleccionados se integrarán a distintas áreas del medio —Redacción Central, Audiovisuales, Diseño y Redes Sociales— y vivirán una experiencia real de trabajo en un entorno de alto nivel, creativo y comprometido con el periodismo de calidad.

En Diario Libre creemos en el poder de las buenas historias, en la responsabilidad de informar con rigor y en el talento joven que quiere marcar la diferencia.

¿Quiénes pueden postular?

Estudiantes de término o recién graduados de comunicación social o áreas afines.

Mayores de edad y residentes en la República Dominicana.

Personas sin vínculos laborales con otras empresas.

Requisitos para postular

Récord de notas certificado con calificaciones por asignatura.

Carta de recomendación de la facultad.

Completar un formulario en línea con tus datos personales, hoja de vida y un texto de motivación (mínimo 300 palabras), redactado sin el uso de inteligencia artificial.

Los seleccionados recibirán una compensación económica durante el tiempo que dure la pasantía.

Talento Libre es tu oportunidad para formar parte de la excelencia, la innovación y el compromiso con la verdad. ¡Te estamos esperando!

Haz clic aquí para llenar el formulario de postulación.