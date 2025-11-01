×
Día de los Fieles Difuntos
Día de los Fieles Difuntos

VIDEO | Lluvias inundan entrada del cementerio de Los Casabes en víspera del Día de los Fieles Difuntos

Las lluvias del sábado dejaron anegada la entrada del camposanto, algunas personas acudieron a limpiar y adornar las tumbas pese al mal tiempo

    En vísperas del Día de los Fieles Difuntos, que se celebra cada 2 de noviembre en la República Dominicana, las lluvias registradas este sábado 1 de noviembre provocaron inundaciones en la entrada del cementerio de Los Casabes, en Santo Domingo Norte, dificultando el acceso de los visitantes.

    Durante un recorrido realizado por Diario Libre, se observó que el acceso principal al camposanto permanecía anegado, mientras el mal estado del camino se veía agravado por el constante tránsito de camiones y vehículos pesados que se dirigen al vertedero de Duquesa, ubicado en las cercanías.

    Esta situación ha deteriorado aún más la vía, complicando el paso hacia el cementerio, especialmente en días de lluvia.

    Con flores y velones en mano, decenas de personas desafiaron la lluvia para preparar las tumbas de sus familiares fallecidos. (DARE COLLADO)
    Con flores y velones en mano, decenas de personas desafiaron la lluvia para preparar las tumbas de sus familiares fallecidos. (DARE COLLADO)
    A pesar de la inundación en el acceso principal, los visitantes mantuvieron viva la tradición de recordar a sus seres queridos."(DARE COLLADO)
    A pesar de la inundación en el acceso principal, los visitantes mantuvieron viva la tradición de recordar a sus seres queridos."(DARE COLLADO)
    Las condiciones climáticas complicaron la entrada al cementerio de Los Casabes a un día de la conmemoración de los Fieles Difuntos. (DARE COLLADO)
    Las condiciones climáticas complicaron la entrada al cementerio de Los Casabes a un día de la conmemoración de los Fieles Difuntos. (DARE COLLADO)
    A pesar de la inundación en el acceso principal, los visitantes mantuvieron viva la tradición de recordar a sus seres queridos. (DARE COLLADO)
    A pesar de la inundación en el acceso principal, los visitantes mantuvieron viva la tradición de recordar a sus seres queridos. (DARE COLLADO)

    Las condiciones climáticas han afectado la preparación previa a la tradicional jornada del Día de los Fieles Difuntos, cuando familias dominicanas visitan los cementerios del país para limpiar y adornar las tumbas de sus seres queridos, encender velas y elevar oraciones por el descanso eterno de sus almas.

    Visitantes del cementerio Los Casabes. (DARE COLLADO)

    El Día de los Fieles Difuntos es una fecha de profundo significado religioso y cultural en la República Dominicana.

    • Las familias suelen visitar los cementerios, encender velas, asistir a misas y elevar oraciones por el descanso eterno de las almas de sus seres queridos.
     
