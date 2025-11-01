Senador Daniel Rivera pide actualizar drenajes en Santiago tras recientes inundaciones

El legislador atribuyó las inundaciones a la falta de actualización del sistema de drenajes ( CÉSAR JIMÉNEZ / ARCHIVO )

El senador por la provincia Santiago, Daniel Rivera, se pronunció este sábado sobre las fuertes inundaciones registradas el pasado jueves a causa de las lluvias, señalando que el problema radica en la falta de actualización de los sistemas de drenaje pluvial en sectores estratégicos de la ciudad.

Rivera explicó que, aunque el casco urbano fue el más afectado, la situación evidencia la urgencia de modernizar el drenaje en puntos neurálgicos, como el elevado de la entrada de Santiago, donde los acumulamientos de agua provocaron grandes retrasos en el tránsito.

"Por donde está el Cabral y Báez, en la 27 de Febrero, siempre se inunda. Lo que hay que hacer es buscar una solución definitiva con nuevos drenajes, como en el caso del elevado de la entrada de Santiago", expresó Rivera.

El senador recordó que algunas zonas, como el arroyo de Gurabo, respondieron positivamente gracias a obras de canalización previas, mientras que otras, como Pontezuela, aún requieren intervenciones para prevenir futuros desbordamientos.

Inundaciones en avenida Monumental

Asimismo, reconoció la labor del alcalde Ulises Rodríguez, quien informó el viernes que las inundaciones en el elevado de la avenida Monumental se produjeron debido a obstrucciones causadas por los trabajos del monorriel y no por falta de mantenimiento.

Rodríguez detalló que el problema fue resultado de los movimientos de tierra generados por las obras, lo que bloqueó el sistema de desagüe.

Indicó, además, que la Alcaldía trabaja junto a técnicos del Fideicomiso para el Desarrollo del Sistema de Transporte Masivo de Santiago (FITRAM) y las empresas contratistas para presentar un informe conjunto sobre el incidente.

Rivera subrayó que la prevención y la planificación deben ser las prioridades en las políticas municipales, destacando que "cada comunidad tiene sus cañadas y problemas específicos que hay que atender antes de que se presenten las lluvias fuertes".

El legislador habló en el municipio de Villa González, donde, junto a autoridades del FEDA, llevó a cabo una jornada de asistencia social para comunitarios de El Limón.

Durante la actividad, se entregaron árboles frutales, herramientas para la siembra y cosecha, y raciones alimenticias.

Leer más Alcalde atribuye inundaciones en elevado de Santiago a obstrucciones por trabajos de construcción