Arrestan a 21 personas e incautan drogas en operativos en San Francisco de Macorís y Cambita

Agentes de la DNCD durante el operativo en San Francisco de Macorís. ( FUENTE EXTERNA )

Agentes de la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD) y miembros del Ministerio Público arrestaron a 21 personas y confiscaron más de 5,600 gramos de distintos narcóticos durante operativos simultáneos realizados en San Francisco de Macorís y Cambita Garabitos.

¿Cómo ocurrieron los hechos?

En la provincia Duarte, las acciones se desarrollaron en las localidades de Pimentel, Castillo, Villa Rivas, Arenoso, Guaraguao y el Bajo Yuna, donde fueron detenidas 14 personas, informó la DNCD.

En esos operativos se ocuparon 1,487 gramos de presunta cocaína, 254 gramos de marihuana y 113 gramos de un material rocoso presumiblemente crack.

Durante las intervenciones, también se incautaron un revólver calibre 38 con varias cápsulas, una escopeta, una radio de comunicación, cinco celulares, 3,000 pesos en efectivo, dos tijeras y varios paquetes de fundas plásticas.

¿Qué medidas se han tomado?

Las operaciones se extendieron al municipio de Cambita Garabitos, provincia San Cristóbal, donde se realizaron ocho allanamientos que resultaron en la detención de siete personas y la confiscación de 3,537 gramos de cocaína, 152 dosis de marihuana y 120 gramos de crack.

En esta demarcación también se ocuparon tres balanzas, cuatro celulares, cinco radios de comunicación, un chaleco antibalas, 2,500 pesos en efectivo y otras evidencias vinculadas a la investigación.

Los operativos de interdicción se desarrollaron en los sectores Lucinda, La Lagunita, La Antena, Sterling, El Pueblecito y otros, donde fue apresado Ronald Soriano (alias Macongo y/o El Nene), quien -según la DNCD- se encontraba prófugo por violar el artículo 295 del Código Penal Dominicano (homicidio).

La DNCD informó que los detenidos serán puestos a disposición de la justicia.