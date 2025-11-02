Trabajan en tramo destruido en la Circunvalación de Baní

Daño en la circunvalación de Baní, Peravia. ( DIARIO LIBRE/FÉLIX LEÓN )

La destrucción de un tramo de la circunvalación de Baní en la provincia Peravia, difundido por usuarios de redes sociales, ha despertado preocupación ante la vía inaugurada a poco más de dos meses.

Durante un recorrido realizado por Diario Libre, se constató que el segmento afectado muestra una profunda excavación y un corte abrupto del pavimento, quedando totalmente interrumpida.

En el lugar se observan montículos de tierra y restos de asfalto que dejaron al tramo completamente intransitable. Así también huellas de maquinaria pesada que evidencian una reciente intervención para evaluar la magnitud del daño. Además de una retroexcavadora, pero no se estaba trabajando en ella.

Origen del daño

https://resources.diariolibre.com/images/2025/11/03/circunvalacion-de-bani3-cbfc2def.jpg (DIARIO LIBRE/FÉLIX LEÓN)

Según versiones en el área, la vía comenzó a agrietarse días atrás, ante las recientes lluvias generadas por el huracán Melissa, hasta que se notó el paso de agua por debajo del pavimento.

La circunvalación, concebida para descongestionar el tránsito en el casco urbano de Baní y mejorar la conexión con las provincias del sur, permanece paralizada en ese intervalo. Mientras, ha sido intervenida por las autoridades y se trabaja en su reparación.

Establecen desvío

Las autoridades establecieron un desvío para que los conductores puedan trasladarse ante la interrupción de la vía.

Hasta el momento, el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) no ha emitido un informe oficial sobre la situación ni ha precisado cuándo será reabierto el tramo afectado.

El incidente ocurre a poco más de dos meses y medio de la inauguración oficial de la circunvalación por el presidente Luis Abinader, el pasado 14 de agosto de 2025.