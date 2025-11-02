Energía y Minas dice que concluyó el proceso de inspección en la mina Cerro de Maimón

El director de Minería, Rolando Muñoz, mientras concluye la inspección en la mina Cerro de Maimón. ( FUENTE EXTERNA )

El Ministerio de Energía y Minas (MEM) anunció la culminación satisfactoria del proceso de verificación y auditoría técnica efectuado en la mina Cerro de Maimón, administrada por la empresa Cormidom, con el propósito de garantizar la estabilidad estructural antes de reanudar las labores de extracción mineral.

La evaluación, que comenzó el 21 de octubre de 2025, fue encabezada por un grupo de especialistas internacionales procedentes de Sudáfrica, junto a técnicos del MEM y de la Dirección General de Minería, informó la institución en una nota de prensa.

Como parte del protocolo de control dispuesto tras el incidente ocurrido días antes, se ordenó la paralización temporal de las operaciones en el área comprometida. Durante ese intervalo se ejecutaron trabajos de rehabilitación que incluyeron la inspección preventiva de 240 metros de túnel y la colocación de más de 2,600 pernos de anclaje para reforzar la seguridad subterránea.

También se impartieron nuevas jornadas de entrenamiento sobre seguridad ocupacional al personal de Cormidom, con el fin de fortalecer la cultura preventiva y la gestión de riesgos en las faenas mineras.

El Ministerio indicó que las revisiones técnicas y los trabajos de recuperación concluyeron el sábado 1 de noviembre, en cumplimiento con los parámetros establecidos para salvaguardar la integridad del personal y garantizar la continuidad responsable de la producción.

El proceso de revisión

La institución reconoció la colaboración brindada por Cormidom durante todo el proceso y afirmó que mantendrá una vigilancia técnica constante para asegurar la observancia de los estándares de seguridad minera.

"Nuestro compromiso es asegurar que todas las operaciones mineras del país se desarrollen bajo criterios rigurosos de seguridad y sostenibilidad.

La finalización de esta auditoría representa un paso importante para reiniciar las actividades con la confianza de que se han adoptado las medidas necesarias para proteger tanto a los trabajadores como a la infraestructura", expresó el Ministerio.

Tras completarse la revisión, la mina Cerro de Maimón comenzó a reincorporar de manera gradual sus actividades de extracción en la zona afectada, bajo la supervisión continua de las autoridades competentes.