Obispo Jesús Castro Marte eleva plegaria por víctimas del huracán Melissa en Haití, Cuba y Jamaica

El obispo de la diócesis de La Altagracia, monseñor Jesús Castro Marte. ( ARCHIVO )

El obispo de la Diócesis Nuestra Señora de La Altagracia, monseñor Jesús Castro Marte, elevó este domingo una plegaria por las víctimas mortales del huracán Melissa, en el Día de los Fieles Difuntos, y expresó su solidaridad con las naciones caribeñas afectadas por el paso del fenómeno, que alcanzó categoría 5 al tocar Jamaica.

"El huracán Melissa ha causado dolor y destrucción en Haití, Cuba y Jamaica, con vientos que llegaron a los 295 kilómetros por hora y que dejaron profundas heridas humanas y materiales", declaró a través de una nota de prensa.

Agregó: "Hoy, en memoria de los fieles difuntos, elevamos nuestra plegaria al Padre Eterno por todas las almas que partieron en medio de esta tragedia".

Castro Marte señaló que decenas de miles de personas han quedado sin techo, agua y alimentos, mientras continúan las operaciones de rescate y asistencia en las zonas más afectadas.

En su mensaje pastoral, el obispo llamó a los fieles dominicanos a acompañar con oración y apoyo material a los pueblos hermanos golpeados por el fenómeno atmosférico.

"Todo cuanto podamos hacer solidariamente en ayuda humanitaria, vía sus autoridades o entidades acreditadas, será bendecido y recompensado por la mano de Dios", expresó.

Asimismo, destacó el rol de la Iglesia en la atención espiritual y en la organización de acciones de ayuda, señalando que parroquias y organizaciones pastorales de la diócesis se sumarán a esfuerzos de recolecta de alimentos, agua potable, medicinas y otros insumos para enviarlos a los países afectados en coordinación con organismos eclesiales y humanitarios.

También oró por el personal de socorro que trabaja en la búsqueda de desaparecidos, atención a heridos y evacuación de comunidades vulnerables, así como por la pronta rehabilitación de servicios básicos y el restablecimiento de la vida comunitaria.

"Encomendamos a Dios a quienes han partido, a sus familias y a todas las personas que hoy sufren. Que la esperanza cristiana sostenga a estos pueblos hermanos y que la solidaridad de nuestras naciones caribeñas sea signo de unidad y fraternidad", puntualizó.

El huracán Melissa, descrito como uno de los más intensos registrados en la región, devastó amplias zonas del Caribe occidental antes de desplazarse hacia el Atlántico norte.

Las autoridades locales continúan actualizando cifras de daños y damnificados, mientras organismos internacionales coordinan asistencia humanitaria y evaluación de necesidades.