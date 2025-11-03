El simulacro nacional de evacuación por terremoto se realizará este miércoles 5 de noviembre

Personal que labora en una empresa al momento de salir durante una edición del Simulacro Nacional de Evacuación de Terremoto. ( FUENTE EXTERNA )

El Centro de Operaciones de Emergencias (COE) reiteró que este miércoles 5 de noviembre, a las 10:00 de la mañana, se llevará a cabo el Simulacro Nacional de Evacuación por Terremoto, con el objetivo de fortalecer la preparación y respuesta de la población ante un evento sísmico.

Esta tercera edición del simulacro se realizará en la sede del COE, mientras que todas las instituciones del Estado lo realizarían en sus dependencias.

A través de un video publicado en sus redes sociales, el director del COE, Juan Manuel Méndez, hizo un llamado a la ciudadanía a participar de la jornada, recordando que "este evento no se trata de los días de lluvia, se trata de preservar vidas, que es lo más importante".

Durante el ejercicio, se exhorta a los ciudadanos a practicar sus rutas de evacuación desde sus hogares, centros de trabajo, escuelas o cualquier lugar donde se encuentren al momento del simulacro.

Méndez, había informado que el simulacro estaba programado para el 23 de octubre, pero debido a las intensas lluvias a causa del huracán Melissa tuvo que ser pospuesto.

El COE invitó a las instituciones públicas, privadas y a las familias dominicanas a poner a prueba sus planes de emergencia y participar activamente en la jornada preventiva.

Regístrate

Los interesados pueden registrarse en el portal oficial del organismo www.coe.gob.do para recibir orientación y materiales informativos sobre cómo construir un plan, ya sea familiar o institucional.

"Las instituciones en sentido general, las personas, las escuelas, los colegios, todo el país debe ejercitar su plan de terremotos. Sobre todo, aprender a defenderse de los mismos", expresó el director del COE.

La iniciativa forma parte de los esfuerzos nacionales para fomentar la cultura de prevención y reducir el riesgo de desastres ante la posibilidad de un terremoto en el país.