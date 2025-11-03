Fallece Marcelo Bermúdez, luchador antitrujillista y combatiente de la revolución de junio

El empresario y luchador antitrujillista Marcelo Bermúdez Estrella, falleció este lunes a los 91 años. ( FUENTE EXTERNA )

Falleció este lunes a los 91 años de edad el empresario Marcelo Bermúdez Estrella, reconocido luchador antitrujillista y militante del Movimiento Revolucionario 14 de Junio.

Su deceso se produjo en su residencia de la provincia Santiago de los Caballeros, a causa de complicaciones de salud.

Sus restos serán expuestos este lunes a partir de las 5:00 de la tarde hasta 10:00 de la noche en la funeraria Fuente de Luz, en Santiago.

El martes 4 de noviembre se celebrará una misa de cuerpo presente a las 3:30 de la tarde en el mismo lugar, y posteriormente sus restos serán sepultados en el cementerio Fuente de Luz.

Lucha revolucionaria

En su juventud, se enfrentó la dictadura de Rafael Leónidas Trujillo, siendo apresado por el temido Servicio de Inteligencia Militar (SIM) y recluido en los centros de tortura de La 40 y La Victoria.

Tras recuperar la libertad, vivió en el exilio en Venezuela y varios países de Europa.

En el año 1963, participó junto a Manolo Tavárez Justo y otros jóvenes del 14 de Junio en el alzamiento guerrillero de Las Manaclas, con el objetivo de restablecer el orden constitucional tras el derrocamiento del presidente Juan Bosch.

Actividad empresarial

Con el paso de los años, se dedicó a la actividad empresarial, fundando en la década de 1970 una de las primeras compañías del Parque Industrial de la Zona Franca de Tamboril, especializada en calzado y artículos de piel.

Posteriormente, desarrolló una prolífica carrera como escultor, obteniendo varios premios en el Concurso de Arte Eduardo León Jimenes y exponiendo sus obras en importantes espacios culturales del país.

Fue también fundador de Casa de Arte en Santiago, impulsando la vida cultural y artística de la ciudad.

Su vínculo con Juan Bosch lo llevó a incorporarse al Partido de la Liberación Dominicana (PLD), y en 1996 fue designado gobernador provincial de Santiago durante el primer gobierno de Leonel Fernández.

