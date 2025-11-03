×
Día de la Constitución

El lunes 10 de noviembre es no laborable por el Día de la Constitución dominicana

Este año se conmemora el 181 aniversario de la Carta Magna, promulgada el 6 de noviembre en la provincia San Cristóbal

    El lunes 10 de noviembre es no laborable por el Día de la Constitución dominicana
    La bienvenida al municipio San Cristóbal, ubicado frente al Monumento a los Constituyentes, que honra a los 33 redactores de la primera Constitución dominicana. (FUENTE EXTERNA)

    El lunes 10 de noviembre será no laborable en todo el territorio nacional, con motivo de la conmemoración del Día de la Constitución dominicana, que se celebra oficialmente el 6 de noviembre, pero fue cambiado conforme a lo dispuesto por la Ley 139-97, que regula el traslado de los días feriados. 

    De acuerdo con esta ley, cuando los días feriados coincidan con martes, miércoles, jueves o viernes, la conmemoración puede moverse de fecha.  

    Por tanto, el lunes 10 será un día no laborable para los trabajadores del sector público y privado. Las labores se reanudarán el martes 11 de noviembre.

    181 aniversario  

    • Este año se conmemora el 181 aniversario de la Carta Magna, la promulgación de la primera Constitución dominicana el 6 de noviembre de 1844, en la provincia San Cristóbal, apenas meses después de proclamada la independencia nacional. 

    Aquel documento sentó las bases del Estado dominicano, estableciendo principios como la separación de poderes, los derechos de los ciudadanos y la soberanía nacional

    La decisión de que se promulgara en San Cristóbal, a casi 30 kilómetros de la provincia Santo Domingo, se tomó, según la afirmación del cónsul francés Eustache Juchereau de Saint-Denys, con la finalidad de permitir a los diputados una total libertad de opinión y acción. 

    En principio se había escogido al pueblo de Guerra, pero, por "la falta de comodidad", el mismo Congreso constituyente decretó el traslado a la provincia San Cristóbal, hoy llamada "la cuna de la Constitución". 

