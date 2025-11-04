CARD respalda decisión del Gobierno de posponer Cumbre de las Américas

El Colegio de Abogados de la República Dominicana (CARD) calificó como una decisión "atinada, prudente y responsable" la postergación para el próximo año de la X Cumbre de las Américas, que estaba prevista celebrarse en diciembre en el país.

El presidente del gremio, Trajano Potentini, consideró que la medida del Gobierno responde a una visión de Estado "sensata y previsora", al tomar en cuenta los desafíos climáticos y logísticos que afectan a varios países de la región.

"Una cumbre de esta magnitud requiere no solo voluntad política, sino también coordinación logística, estabilidad económica y plena participación de los Estados miembros", afirmó Potentini.

El jurista sostuvo que posponer el evento no implica un retroceso, sino una garantía de que el encuentro se realizará en condiciones más favorables para lograr acuerdos efectivos.

Potentini también mencionó como un factor de peso el cierre financiero temporal en Estados Unidos, que, aunque provisional, afecta la colaboración oportuna de uno de los principales impulsores del cónclave hemisférico.

El CARD valoró los esfuerzos del Gobierno dominicano por mantener la comunicación sobre el proceso de reprogramación y destacó que esta actitud fortalece la imagen del país ante la comunidad internacional.

El gremio reiteró su apoyo a las iniciativas que promuevan la estabilidad regional, el diálogo democrático y la defensa del derecho internacional como pilares del desarrollo sostenible.