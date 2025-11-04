Uniones tempranas no es solo un problema de las mujeres, dice director de Plan International RD

Al tratar temas como el embarazo en adolescentes o las uniones tempranas, las orientaciones suelen centrarse en las mujeres o en las niñas; sin embargo, si no se trabaja de igual forma e involucra a los hombres, no se logrará cambiar esta problemática.

Así lo indicó Roland Angerer, director país de Plan International, organización que actualmente impulsa la campaña "Que hablen ellas", la cual busca escuchar directamente a niñas y adolescentes sobre los retos que enfrentan en temas como el embarazo temprano, las uniones infantiles y la violencia de género.

"Muchas veces vemos el tema de los embarazos o de las uniones tempranas como un problema de las mujeres o de las niñas. Pero el género tiene dos caras de la moneda: son hombres y mujeres, y si no trabajamos con los hombres y cambiamos el chip de pensamiento y las actitudes masculinas, no vamos a tener muchos cambios, porque esa cultura machista y de violencia va a seguir", sostuvo.

El representante de Plan International indicó que, aunque formalmente el matrimonio infantil está prohibido en República Dominicana, las uniones tempranas se mantienen de manera informal y "siguen siendo altas". Expresó la preocupación de la organización por la violencia hacia los niños "en diferentes formas y ambientes".

"En las comparaciones internacionales y del continente, República Dominicana está por encima del promedio de otros países (...) el 25 % de las mujeres jóvenes entre 20 y 25 años dicen que estuvieron en una unión antes de los 18 años", afirmó.

Al referirse a las razones de estos niveles, Angerer señaló que están relacionadas con la situación económica de las familias y con la situación de las niñas "que se sienten restringidas en esos hogares y tal vez ven algunas oportunidades con un hombre para salir de eso, solo para encontrarse en otra prisión incluso peor, porque allí entra la violencia, la exposición a embarazos y se les corta la oportunidad de acceder a la educación".

"Que hablen ellas"

Angerer manifestó que la campaña "Que hablen ellas" surge de grupos establecidos en otros proyectos, como Crecer Contenta, impulsados para fortalecer la autoestima de niñas entre los 12 y los 18 años, "para que sepan un poco más sobre su cuerpo, tengan la oportunidad de conocer cómo prevenir el embarazo, qué les puede pasar, cuál es el valor de su educación y qué opciones educativas tienen para mejorar sus ingresos y su posibilidad de entrar al mercado laboral".

Recordó que, en el marco del Día Internacional de la Niña, celebrado el pasado 11 de octubre, organismos locales e internacionales sostuvieron un encuentro de retroalimentación con las jóvenes que forman parte de los citados grupos, quienes compartieron propuestas, análisis y demandas concretas sobre la prevención del embarazo adolescente, las uniones tempranas y la redistribución justa de los cuidados en los hogares.

"Nosotros escuchamos lo que nos dicen y, a partir de ahí, desarrollamos programas o ajustamos los que tenemos para que sean de utilidad para ellas", indicó Angerer, quien expresó su deseo de que la iniciativa sirva de ejemplo para otras entidades.

Futuro Verde

Roland Angerer explicó que otro de los proyectos impulsados por Plan International es "Futuro Verde", mediante el cual apoyan a jóvenes de escasos recursos en la elaboración de planes de negocios enfocados en la economía verde.

"Empezamos en el sur; ya tenemos varios que elaboran productos agrícolas con abejas. Hay ecorutas, donde se establecieron zonas que los turistas pueden visitar y, a la vez, proteger el medio ambiente", señaló el director país de Plan International.

Con 37 años de presencia en el país, Plan International República Dominicana trabaja en favor de los derechos y la igualdad de la niñez, centrando su labor en las provincias del sur, donde más de 20,000 familias participan en su programa de patrocinio internacional.