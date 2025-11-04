Llaman a la población a sumarse al simulacro nacional de evacuación por terremoto este miércoles

Imagen de archvio de un silmulacro de evacuación, jorands que buscan fortalecer la capacidad de respuesta ante un evento sísmico. ( DIARIO LIBRE/ARCHIVO )

Las autoridades dominicanas hicieron un llamado a toda la población a participar de manera activa y masiva en el Gran Simulacro Nacional de Evacuación por Terremoto, que se realizará este miércoles 5 de noviembre, a las 10:00 de la mañana, bajo la coordinación del Centro de Operaciones de Emergencias (COE).

El director de la Oficina Nacional de Evaluación Sísmica y Vulnerabilidad de Infraestructura y Edificaciones (Onesvie), Leonardo Reyes Madera, explicó que la realización de simulacros de evacuación contribuye significativamente a reducir las vulnerabilidades y a aumentar la capacidad de respuesta tanto de las instituciones como de la población en general.

"Este tipo de ejercicios nos permite medir la efectividad de los protocolos, corregir debilidades y fomentar una cultura de prevención que salva vidas", subrayó.

Asimismo, explicó que este ejercicio invita a la ciudadanía a mejorar los planes de emergencia, promover la sensibilización y la capacitación del personal institucional y comunitario, e identificar fortalezas, debilidades y oportunidades en los procesos de evacuación y respuesta.

Además, contribuyen al cumplimiento de las normativas nacionales e internacionales en materia de gestión de riesgos, reforzando el compromiso del país con la seguridad, la prevención y la construcción de una cultura de resiliencia ante desastres naturales.

Un comunicado de Onesvie expresa, además, que la jornada busca fortalecer la capacidad de respuesta institucional y comunitaria ante un evento sísmico mediante la práctica coordinada de evacuación.

Simulacro nacional

El simulacro se realizará de manera simultánea en todo el territorio nacional, involucrando a instituciones públicas, empresas privadas, centros educativos, organizaciones comunitarias, entidades de la sociedad civil y a toda persona interesada en participar.

Onesvie enfatizó que la participación de todos los sectores es fundamental para garantizar el éxito del ejercicio y fortalecer la resiliencia del país ante posibles eventos sísmicos.

La institución destacó la importancia de este ejercicio como una oportunidad para fortalecer la preparación de la ciudadanía y las instituciones ante la eventual ocurrencia de un sismo.

Recordó que, debido a su ubicación geográfica el país se encuentra expuesto a riesgos considerables que pueden generar pérdidas humanas, materiales y económicas si no se adoptan las medidas preventivas adecuadas

Resultados que se esperan

Lograr un mayor conocimiento del personal y la ciudadanía sobre cómo actuar antes, durante y después de un terremoto.

Reducir los tiempos de evacuación.

Mejorar la organización interna de las instituciones.

Fortalecer la coordinación con las entidades de respuesta.

Documentar las lecciones aprendidas para desarrollar planes de mejora continua.