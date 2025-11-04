Llaman a la población a sumarse al simulacro nacional de evacuación por terremoto este miércoles
La jornada busca fortalecer la capacidad de respuesta institucional y comunitaria ante un evento sísmico
Las autoridades dominicanas hicieron un llamado a toda la población a participar de manera activa y masiva en el Gran Simulacro Nacional de Evacuación por Terremoto, que se realizará este miércoles 5 de noviembre, a las 10:00 de la mañana, bajo la coordinación del Centro de Operaciones de Emergencias (COE).
El director de la Oficina Nacional de Evaluación Sísmica y Vulnerabilidad de Infraestructura y Edificaciones (Onesvie), Leonardo Reyes Madera, explicó que la realización de simulacros de evacuación contribuye significativamente a reducir las vulnerabilidades y a aumentar la capacidad de respuesta tanto de las instituciones como de la población en general.
"Este tipo de ejercicios nos permite medir la efectividad de los protocolos, corregir debilidades y fomentar una cultura de prevención que salva vidas", subrayó.
Asimismo, explicó que este ejercicio invita a la ciudadanía a mejorar los planes de emergencia, promover la sensibilización y la capacitación del personal institucional y comunitario, e identificar fortalezas, debilidades y oportunidades en los procesos de evacuación y respuesta.
El simulacro nacional de evacuación por terremoto se realizará este miércoles 5 de noviembre
Además, contribuyen al cumplimiento de las normativas nacionales e internacionales en materia de gestión de riesgos, reforzando el compromiso del país con la seguridad, la prevención y la construcción de una cultura de resiliencia ante desastres naturales.
Un comunicado de Onesvie expresa, además, que la jornada busca fortalecer la capacidad de respuesta institucional y comunitaria ante un evento sísmico mediante la práctica coordinada de evacuación.
Simulacro nacional
El simulacro se realizará de manera simultánea en todo el territorio nacional, involucrando a instituciones públicas, empresas privadas, centros educativos, organizaciones comunitarias, entidades de la sociedad civil y a toda persona interesada en participar.
Onesvie enfatizó que la participación de todos los sectores es fundamental para garantizar el éxito del ejercicio y fortalecer la resiliencia del país ante posibles eventos sísmicos.
La institución destacó la importancia de este ejercicio como una oportunidad para fortalecer la preparación de la ciudadanía y las instituciones ante la eventual ocurrencia de un sismo.
Recordó que, debido a su ubicación geográfica el país se encuentra expuesto a riesgos considerables que pueden generar pérdidas humanas, materiales y económicas si no se adoptan las medidas preventivas adecuadas
Resultados que se esperan
- Lograr un mayor conocimiento del personal y la ciudadanía sobre cómo actuar antes, durante y después de un terremoto.
- Reducir los tiempos de evacuación.
- Mejorar la organización interna de las instituciones.
- Fortalecer la coordinación con las entidades de respuesta.
- Documentar las lecciones aprendidas para desarrollar planes de mejora continua.