La app del Intrant promete respuestas "en tiempo real"... pero tarda seis días para responder

Un ciudadano reportó demoras de varios días para recibir respuestas por denuncias en la app Intrant Digital. ( FUENTE EXTERNA )

El Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant) presentó en junio de este año su plataforma "Intrant Digital" y su nueva aplicación móvil Intrant RD, promocionándolas como herramientas modernas para agilizar servicios, mejorar la movilidad y dar respuestas rápidas a denuncias ciudadanas.

Entre las funciones anunciadas, la entidad destacó la posibilidad de reportar anomalías viales —como mal parqueo, semáforo averiado, poca iluminación en vía, obstáculos en vía, conductores impudentes, señalización deteriorada, vehículos abandonados, vías cerradas no autorizadas y accidentes de tránsito— con trazabilidad prometida "en tiempo real".

Sin embargo, la experiencia de uso demuestra que la promesa tecnológica todavía funciona lentamente.

Un usuario realizó el pasado 29 de octubre, dos denuncias de vehículos mal estacionados con el sueño de que las autoridades responderían con agilidad. ¡Vaya sorpresa! No fue hasta el 4 de noviembre de 2025, seis días después, cuando el sistema cambió su estado a "En atención" y recibió un correo automático informando la actualización.

Otro reporte, registrado con el código RMP2500823, fue denunciado el 29 de octubre, pero también cambió su estado a "En atención" el 4 de noviembre, enviando el mismo mensaje por correo: "Gracias por ayudarnos a prestar un mejor servicio".

https://resources.diariolibre.com/images/2025/11/04/whatsapp-image-2025-11-04-at-11623-pm-1-a81ca9d3.jpeg https://resources.diariolibre.com/images/2025/11/04/whatsapp-image-2025-11-04-at-11623-pm-1-a81ca9d3.jpeg Denuncias en la app Intrant RD, donde varios reportes permanecen en estado "Pendiente" mientras otros apenas pasan a "En atención". (FUENTE EXTERNA)

En ambos, las denuncias realizadas fue por un vehículo mal estacionado. Evidentemente que tras seis días de espera la situación denunciada ya no era tal.

El lanzamiento de Intrant Digital vino acompañado de grandes declaraciones : con "Intrant Digital" los ciudadanos podrán acceder a una plataforma que centraliza y agiliza servicios como la emisión de licencias (carnet de aprendizaje, renovaciones, duplicados, cambios de categoría y más), permisos de vialidad para eventos, ocupación de vía y actividades especiales, así como la certificación en charlas y cursos.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/11/04/whatsapp-image-2025-11-04-at-11623-pm-95352e56.jpeg https://resources.diariolibre.com/images/2025/11/04/whatsapp-image-2025-11-04-at-11623-pm-95352e56.jpeg Captura del reporte ciudadano que, seis días después de enviado, cambió su estado a "En atención" en la plataforma Intrant Digital. (FUENTE EXTERNA)

Pero mientras la institución celebra la digitalización, la experiencia del usuario refleja otra realidad: el ciudadano denuncia hoy y recibe confirmación días después.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/11/04/whatsapp-image-2025-11-04-at-11622-pm-f8195f74.jpeg https://resources.diariolibre.com/images/2025/11/04/whatsapp-image-2025-11-04-at-11622-pm-f8195f74.jpeg Captura del estado del reporte cambiado a "En atención" (FUENTE EXTERNA)

De la teoría al asfalto

El objetivo principal de la app es descongestionar las calles, mejorar la movilidad y permitir a los ciudadanos reportar infracciones. Si el aviso llega seis días más tarde, el vehículo ya se fue, la falta quedó impune y la utilidad pública se debilita.

En lugar de convertirse en un canal rápido, la herramienta parece haber creado una nueva ventanilla digital con tiempos similares a los procesos tradicionales.