Dirección de Migración supera este año el total de deportados en 2024

La Dirección General de Migración (DGM) informó que entre enero y octubre de 2025 ha repatriado a 310,499 ciudadanos haitianos en condición migratoria irregular, lo que representa un incremento del 72 % respecto al total de deportaciones realizadas en 2024, cuando se registraron 180,417 casos.

En el proceso se realizaron 5,123 operaciones de interdicción

La cifra, considerada histórica por las autoridades, refleja el fortalecimiento de la estrategia migratoria del Gobierno dominicano, que ha intensificado los operativos de interdicción en todo el territorio nacional con el apoyo de las fuerzas de seguridad ciudadana.

La DGM explicó que su política migratoria se basa en la disuasión de flujos irregulares, el fortalecimiento de los controles fronterizos y la implementación de mecanismos de retorno ordenado. Además, se ha priorizado la protección de los derechos humanos, con atención especial a menores, embarazadas y grupos vulnerables.

"Los esfuerzos que ejecutamos reflejan el fortalecimiento de las capacidades desplegadas con apoyo interinstitucional, la modernización de los procedimientos y la promoción de políticas que estimulan la formalización y la cooperación internacional", indicó la institución.

La DGM reafirmó su compromiso con la estabilidad social y la integridad territorial del país, asegurando que continuará trabajando para enfrentar el desafío migratorio de forma efectiva y respetuosa.