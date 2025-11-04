La natalidad en el país cae a los niveles de hace dos décadas

Entre el 2010 y el 2022 la tasa de crecimiento anual fue de apenas un 1.11 %, la más baja de la historia reciente. ( FREEPIK )

La cantidad de nacimientos en la República Dominicana se ha desplomado y en este 2025 podría terminar en el punto más bajo de las últimas dos décadas. La disminución coincide con una caída de los partos de madres extranjeras en un año en el que el Gobierno ha restringido desde abril la atención a parturientas haitianas mediante un protocolo hospitalario.

Según las estadísticas de la Junta Central Electoral (JCE), hasta el 2 de noviembre de este 2025 los reportes de nacimientos alcanzaban los 148,722 a nivel general, casi 10,000 menos que en el mismo período del 2024.

Dentro de este grupo están los extranjeros, cuyas inscripciones bajaron desde los 20,502 hasta los 12,326, para una disminución de 8,176.

A partir de abril del 2025, mes en que iniciaron las restricciones, se redujo la cantidad de nacimientos registrados en comparación con el 2024. Las diferencias más notables ocurrieron en octubre (2,952 partos menos respecto a octubre del 2024), en agosto (-2,646 menos) y en abril (-2,015).

Pero este descenso comenzó antes, pues la cantidad de hijos de extranjeros registrados era de 29,362 en 2022 y 29,896 en 2023.

148,722 Nacimientos registrados en la JCE entre enero y el 2 de noviembre del 2025.

Los nacimientos de hijos de inmigrantes apenas aparecían en los registros de la JCE antes de la controversial sentencia número 168-13 del Tribunal Constitucional, en la que esa alta corte ordenó hacer una auditoría de los libros de registros de nacimientos desde el 1929 y reafirmó que los extranjeros deben ser inscritos en el libro de extranjería y no en el ordinario.

Su número se disparó desde los 6,279 en 2013 hasta los 22,689 en 2015, continuando con un ascenso que se detuvo con la pandemia y que recuperó su ritmo de crecimiento a partir del 2021.

Menos dominicanos

Si al número de nacimientos que se reportan en el país se les restan los extranjeros, el resultado es una preocupante caída de la tasa de natalidad de los dominicanos y un envejecimiento que el X Censo de la Oficina Nacional de Estadística (ONE) ha confirmado.

Entre el 2010 y el 2022 la tasa de crecimiento anual fue de apenas un 1.11 %, la más baja de la historia reciente.

12,326 Cantidad en que se han reducido los registros de extranjeros en el año.

En ese lapso la población dominicana aumentó en 1,326,223 habitantes. Al mismo tiempo, la JCE reporta en esos 12 años 204,125 nacimientos de extranjeros.

La ONE proyecta un envejecimiento en la sociedad dominicana a partir de la reducción sostenida de la tasa de crecimiento anual, que fue del 3.56 % entre 1920 y 1935.