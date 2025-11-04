Personalidades lamentan la muerte del luchador antitrujillista Marcelo Bermúdez

Familiares, amigos y personalidades se reunieron para despedir a Marcelo Bermúdez, el luchador antitrujillista y exgobernador de Santiago, durante su funeral. ( DIARIO LIBRE/ ANEUDY TAVÁREZ )

Diversas figuras del ámbito político, académico y social expresaron su pesar por el fallecimiento de Marcelo Bermúdez, destacado luchador antitrujillista, exgobernador de Santiago, empresario y escultor, quien murió ayer, lunes, a los 91 años.

El expresidente de la República, Danilo Medina, definió a Bermúdez como un hombre ligado a las luchas sociales y políticas del país.

"Para nosotros —en el PLD— es una gran pérdida y un honor haberlo tenido entre nuestras filas", expresó Medina, quien recordó que Marcelo culminó su vida pública en el Partido de la Liberación Dominicana.

La vicepresidenta Raquel Peña también manifestó su pesar, destacando los valores y el legado democrático que deja Bermúdez.

"Fue un hombre de mucha valía, que nos deja un gran legado de principios y de defensa de la democracia, por la que tanto luchó. Recordarlo con gratitud y seguir su ejemplo es lo que nos toca como país", señaló.

La gobernadora provincial de Santiago, Rosa Santos, resaltó que el luchador antitrujillista fue un hombre de trabajo y valores, que vivió haciendo grandes aportes a su ciudad.

"Se va un ciudadano ejemplar, que luchó por mantener la democracia y los valores nacionales", dijo Santos.

Por su parte, la exministra de Educación Alejandrina Germán recordó la solidaridad y el compromiso político de Bermúdez dentro del PLD.

Diversas personalidades se reúnen frente al ataúd de Marcelo Bermúdez (DIARIO LIBRE/ ANEUDY TAVÁREZ ) El expresidente Danilo Medina quien asistió al funeral de Marcelo Bermúdez. (DIARIO LIBRE/ ANEUDY TAVÁREZ ) El alcalde de Santiago, Ulises Rodríguez, durante la ceremonia fúnebre. (DIARIO LIBRE/ ANEUDY TAVÁREZ )

"Desde que ingresé al partido, siempre fue una persona solidaria, cercana y comprometida. Es un símbolo histórico para Santiago y para el PLD", afirmó.

A los actos fúnebres también asistieron miembros del Movimiento 14 de Junio, del cual Marcelo Bermúdez formó parte.

Uno de sus compañeros de lucha, Fidelio Despradel, destacó su comportamiento ejemplar durante los años de resistencia contra la dictadura.

"Marcelo era parte de esa generación especial que enfrentó la tiranía. En tiempos como estos, donde la corrupción y el individualismo predominan, su ejemplo es fundamental para mantener viva la esperanza de cambio y democracia en América Latina", expresó Despradel.

Mientras que el alcalde de Santiago, Ulises Rodríguez, calificó la muerte de Bermúdez como "una gran pérdida para la ciudad y para el país".

"Fue un hombre de familia, un ciudadano comprometido con su comunidad y un luchador por la libertad. Su legado merece ser reconocido oficialmente en Santiago", afirmó, adelantando que el Concejo de Regidores evalúa rendirle honores póstumos.

Marcelo Bermúdez fue uno de los dominicanos que enfrentó la dictadura de Rafael Leónidas Trujillo y participó en la Revolución de abril de 1965.

Duelo nacional

El presidente Luis Abinader mediante el decreto núm. 630-25, del lunes 3 de noviembre, declaró duelo oficial durante el martes 4 de noviembre de 2025 por el fallecimiento de Marcelo Bermúdez, conocido entre sus allegados como Milito.

En las motivaciones del decreto se recuerda que Marcelo Bermúdez fue un destacado empresario, político y escultor dominicano que tuvo una trayectoria ejemplar de servicio público, empresarial y social.

Además, se indicó que, en el desempeño de su rol empresarial, se le atribuyen importantes aportes al desarrollo económico de la República Dominicana, en especial en la ciudad de Santiago de los Caballeros, generando empleo y oportunidades de crecimiento para la región del Cibao.

Por demás, el señor Bermúdez se distinguió siempre por su intachable compromiso con la defensa de los valores democráticos, la libertad, justicia social y el fortalecimiento de la institucionalidad dominicana. Convicciones que le valieron para hacerse partícipe en movimientos políticos y sociales en contra del régimen trujillista y en favor del restablecimiento de la constitucionalidad.