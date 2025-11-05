Ministerio de Trabajo anuncia los días feriados del 2026 en República Dominicana

El Ministerio de Trabajo anunció este miércoles las fechas correspondientes a los días feriados durante el año 2026, dando cumplimiento a la Ley 139-97, la cual establece el traslado de los días festivos.

La Ley No. 139-97, de fecha 19 del mes de junio del año 1997, sobre traslado para los lunes de los días feriados que coincidan con los martes, miércoles, jueves o viernes, fue publicada en la Gaceta Oficial No. 9957, de fecha 25 de junio de 1997, entró en vigor el 27 del mismo mes y año, por lo que, de conformidad con lo establecido por nuestra legislación, debe ser aplicada en todos los establecimientos del país.

¿Cuántos días feriados tiene el año 2026?

En tal virtud, los días feriados para el año 2026 se aplicarán de la manera siguiente:

El jueves 1ro. de enero, fecha de celebración de Año Nuevo, no se cambia. El martes 06 de enero, día de los Santos Reyes, se trabaja y el feriado de cambia para el lunes 05. El miércoles 21 de enero, día de Nuestra Señora de la Altagracia, no se cambia. El lunes 26 de enero, fecha en que se conmemora el natalicio de Juan Pablo Duarte, no se cambia. En tanto que, el viernes 27 de febrero, día de la Independencia Nacional es inamovible. También es inamovible, el viernes 03 de abril, Viernes Santo, festividad religiosa en que se conmemora la muerte de Jesucristo. Asimismo, el viernes 1ro. de mayo, día del Trabajo, se trabaja y el feriado se cambia para el lunes 04 de mayo. El jueves 04 de junio, día en que se celebra la festividad religiosa Corpus Christi, no se cambia. De igual forma, el domingo 16 de agosto, día de la Restauración de la República Dominicana, no se cambia. El jueves 24 de septiembre, día de Nuestra Señora de las Mercedes, no se cambia. En tanto que, el viernes 06 de noviembre, día de la Constitución, se trabaja y el feriado se cambia para el lunes 09 de noviembre. Viernes 25 de diciembre, día de Navidad o nacimiento de Jesús, no se cambia.

A través de una nota de prensa el Ministerio indicó que esta información completa de los días feriados correspondientes al año 2026, puede ser descargada en el portal web de la institución www.mt.gob.do y publicada en las redes sociales institucionales y medios de comunicación.