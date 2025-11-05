Un total de 316,673 personas fueron evacuadas este miércoles de 878 instituciones públicas y privadas de la provincia Santiago, durante el quinto simulacro nacional de evacuación por terremoto coordinado por el Centro de Operaciones de Emergencias (COE).

El director provincial de la Defensa Civil, Francisco Arias, informó que el ejercicio se desarrolló de forma exitosa en toda la provincia, con la participación de instituciones públicas, privadas, militares y policiales.

"El simulacro no es más que un ejercicio que se realiza para determinar la capacidad de respuesta de las instituciones", expresó Arias.

El socorrista ofreció estas declaraciones desde la sede de la corporación del acueducto y alcantarillado de Santiago (Coraasan), una de las entidades que participó en el simulacro.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/11/05/whatsapp-image-2025-11-05-at-111543-am-f2a7e9e6.jpeg Empleados en el punto de reunión tras el quinto simulacro nacional de evacuación por terremoto, coordinado por el COE. (DIARIO LIBRE/ ANEUDY TAVÁREZ)

En ese mismo orden, Andrés Cueto, director general de la entidad acuífera, destacó la importancia de este tipo de ejercicios para fortalecer la cultura de prevención y la seguridad laboral dentro de la institución.

"Felicitamos al presidente Luis Abinader por instaurar este tipo de actividades, y también a nuestro equipo de seguridad y riesgo ocupacional por la organización y disciplina demostrada", manifestó Cueto.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/11/05/whatsapp-image-2025-11-05-at-111605-am-45f70ab2.jpeg Empleados y visitantes evacúan el edificio de Coraasan en Santiago durante el quinto simulacro nacional de evacuación por terremoto, coordinado por el COE. (DIARIO LIBRE/ ANEUDY TAVÁREZ)

Capacitación continua

El funcionario resaltó que en apenas dos minutos fue evacuado completamente el edificio principal de la corporación, incluyendo las áreas operativas.

Destacó que los empleados reciben de forma permanente formación sobre cómo actuar ante emergencias como terremotos o fenómenos atmosféricos.

En la jornada también participó la Policía Nacional. El general Juan Bautista Jiménez Reynoso, director regional de la uniformada en Santiago, valoró la experiencia como una oportunidad para fortalecer la coordinación interinstitucional.

"Estas prácticas son valiosas porque nos permiten mejorar cada día nuestras actuaciones como organismo de seguridad y responder de manera adecuada ante cualquier eventualidad", afirmó el general Jiménez Reynoso.

El simulacro se realizó de manera simultánea en todo el país, con el propósito de evaluar los protocolos de evacuación, comunicación y respuesta ante emergencias.