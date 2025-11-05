Supérate celebra la habilitación de la tercera cohorte de personas cuidadoras

La directora de Supérate, Gloria Reyes (a la izquierda), entrega un certificado a una de las mujeres que terminó la formación sobre cuidados a personas mayores en el Infotep. ( FUENTE EXTERNA )

La Dirección de Desarrollo Social Supérate llevó a cabo este miércoles, en el marco de la "Semana de los Cuidados 2025", la habilitación de la tercera cohorte de cuidadores de República Dominicana, con la certificación 88 personas. De azua son 53 y de Santo Domingo Este, 35.

El grupo, conformado por 87 mujeres y un hombre, cumplió con el programa de estudio del Instituto de Formación Técnico Profesional (Infotep), que dotó a los participantes de las competencias necesarias para ofrecer el servicio de cuidados a adultos mayores. Además, durante seis meses hicieron pasantía en centros de día del Consejo Nacional de la Persona Envejeciente (Conape).

La directora de Desarrollo Social Supérate, Gloria Reyes, reiteró en el acto que la habilitación de nuevas personas cuidadoras no solo reconoce los logros individuales de quienes se formaron y capacitación, "también reafirma el compromiso institucional con un sistema nacional de cuidados que pone en el centro la vida, la equidad y el bienestar colectivo".

"Hoy, Día de la Persona Cuidadora, celebramos las ocho decenas de historias de mujeres y hombres que ven reconocido su talento, su compromiso y su vocación. Este acto no solo representa una certificación técnica; representa la dignificación de un trabajo históricamente invisibilizado, y la apertura de nuevas oportunidades económicas para cientos de familias dominicanas", aseveró Reyes, citada en una información compartida por Supérate.

Resaltó que con las 87 personas cuidadoras que recibieron la habilitación este miércoles, ya suman 280 las cuidadoras y cuidadores dominicanos, con posibilidades de acceder a una fuente de trabajo digno y decente.

""En este mes de noviembre, trazaremos la ruta para contratación de nuevas personas cuidadoras" Gloria Reyes, directora de Supérate “

Redefiniendo significado de envejecer

En tanto, las palabras de Demetrio Vicente, director ejecutivo de Conape, estuvieron centradas en el beneficio que significa la Política Nacional de Cuidados para las personas adultas mayores. "Este sistema de cuidados representa una revolución silenciosa en su calidad de vida".

Expresó que este logro no pertenece a una sola institución, sino que es una victoria del trabajo articulado entre todas las entidades que integran la Mesa Intersectorial de Cuidados.

"Estamos redefiniendo lo que significa envejecer en la República Dominicana. Estamos pasando de un modelo basado únicamente en la buena voluntad, a un modelo de derechos garantizados por el Estado", resaltó Vicente.

Los titulares de Supérate y Conape informaron que con la implementación de la Política Nacional de Cuidados el país se consolida como un referente regional en la integración del cuidado como derecho, empleo digno y motor de desarrollo social y económico.

Al acto de graduación de la tercera cohorte de personas cuidadoras de República Dominicana asistieron las gobernadoras de la provincia Santo Domingo y de Azua, Lucrecia Leyba y Minerva Navarro, quienes destacaron el esfuerzo que realiza la Mesa Intersectorial de Cuidados para el desarrollo de una Política Nacional de Cuidados.

También asistieron 25 familias de hogares Supérate que están en el proceso de formación y capacitación para atender a sus familiares dependientes.

Mesa Intersectorial

La directora de la DDSS destacó que los resultados de la Política Nacional de Cuidados en el período 2022-2025 se deben al esfuerzo de la Mesa Intersectorial formada por los ministerios de la Mujer, Hacienda y Economía y de Trabajo; también la DDSS, Conape, el Instituto Nacional de Atención Integral a la Primera Infancia (Inaipi), el Consejo Nacional de Niñez y Adolescencia (Conani), Infotep, el Consejo Nacional de la Discapacidad (Conadis),el Sistema Único de Beneficiarios (Siuben) y la Oficina Nacional de Estadísticas (ONE).

También participan el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), la Cepal, la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y la Agencia Francesa de Desarrollo (AFD).

La Política Nacional de Cuidados es una estrategia que combina la expansión de los servicios públicos de cuidado y la formación profesional de personas cuidadoras con la promoción de la corresponsabilidad social, haciendo especial énfasis en garantizar el derecho a ser cuidado en condiciones de dignidad y equidad.