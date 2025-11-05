Uvas de San Juan: un modelo agrícola moderno de la Universidad UFHEC, destacado por Abinader

El presidente Abinader recorrió la finca de la Universidad Federico Henríquez y Carvajal (UFHEC), donde se desarrollan variedades de uvas sin semillas bajo un sistema de manejo tecnificado que ya ha logrado sembrar más de 400 tareas. ( FUENTE EXTERNA )

El presidente de la República, Luis Abinader, reconoció el proyecto de cultivo de uvas de la Universidad Federico Henríquez y Carvajal (UFHEC) como un modelo moderno de innovación agrícola con alto potencial de exportación, generación de empleos y transformación territorial.

Según una nota de prensa, durante una visita a San Juan, el mandatario recorrió la finca donde se desarrollan variedades de uvas sin semillas bajo un sistema de manejo tecnificado que ya ha logrado sembrar más de 400 tareas, como parte de una iniciativa que apuesta por la diversificación productiva y la investigación aplicada en el campo dominicano.

"Esta es una iniciativa que se encuentra en Pedro Corto y demuestra el talento y la capacidad de innovación del campo dominicano. Es parte de lo que queremos hacer con el Plan San Juan y ya produce las primeras uvas sin semillas certificadas del país. Un orgullo que nos impulsa a seguir apoyando el desarrollo agrícola", manifestó el jefe de Estado.

De su lado, el rector nacional de UFHEC, Alberto Ramírez Cabral, destacó que esta plantación es fruto de una visión institucional que apuesta por una educación superior vinculada al desarrollo económico y social integral de la nación.

"Este proyecto representa un aporte significativo al desarrollo del sur y de toda la República Dominicana. Desde la UFHEC reafirmamos nuestro compromiso con la educación de calidad y con iniciativas que impulsen la economía y mejoren la vida de las comunidades", expresó Ramírez Cabral.

Añadió: "este proyecto no solo cultiva uvas, cultiva oportunidades, investigación aplicada y desarrollo humano".

Entre los acompañantes del presidente Abinader se encontraban la gobernadora provincial, Ana María Castillo; el ministro de Agricultura, Limber Cruz; el ministro de Educación Superior, Franklin García Fermín; y el administrador general del Banco Agrícola, Fernando Durán.

También asistieron el asesor nacional de UFHEC, Manuel Ramírez Suzaña; el gerente del proyecto de uvas, Eliam Ramírez; Rosalía Sosa; Wady Ramírez, rector de Uniremhos; Tomás Ramírez, rector de Unefa; y Yaely Ramírez, directora de Infraestructura, entre otras autoridades.