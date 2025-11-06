El 181 aniversario de la Constitución se celebra a todo pulmón en su ciudad natal

Desfile cívico militar conmemoración del 181 aniversario de la Constitución. ( LUDUIS TAPIA )

Llenos de entusiasmo, energía y a todo pulmón, los ciudadanos de San Cristóbal celebraron el tradicional desfile cívico-militar con motivo del 181 aniversario de la Constitución dominicana.

Durante aproximadamente una hora y media, los sancristobalenses presenciaron el brío de las fuerzas militares, policiales y representantes de la sociedad civil.

En este festejo que enaltece la soberanía nacional, los organismos especiales de los cuerpos castrenses y entidades del orden marcharon en formaciones milimétricamente coordinadas, vestidos con sus uniformes representativos y emblemas distintivos.

El desfile también incluyó el paso de vehículos especiales, como buggies y motocicletas. Mientras tanto, helicópteros de la Fuerza Aérea surcaban los cielos portando la bandera nacional.

Representaciones culturales

La parte civil estuvo encabezada por estudiantes de distintos centros educativos de la provincia, quienes enaltecieron la cultura mediante marchas, representaciones históricas y bailes, como la virtuosa presentación del Baton Ballet Dominicano.

Como es costumbre, la actividad estuvo encabezada por el presidente de la República, Luis Abinader, junto a los principales funcionarios del Poder Ejecutivo.

Más temprano, el mandatario participó de una audiencia solemne del Tribunal Constitucional en el auditorio menor del Instituto Politécnico Loyola, donde el pleno de la alta corte manifestó la importancia para el fortalecimiento de la democracia de los deberes civiles.