Vuelos desde y hacia EE. UU. operan normales, informa Aerodom
La Administración federal de Aviación (FAA) de EE. UU. ordenó este jueves una reducción del 4 % de las operaciones de vuelos programadas para el viernes ante el cierre del gobierno
Aeropuertos Dominicanos Siglo XXI (Aerodom), concesionaria del Aeropuerto Internacional de las Américas (AILA) y otros cinco en todo el territorio nacional, aseguró la noche de este jueves que, hasta ahora, todos los vuelos desde y hacia Estados Unidos están programados con normalidad.
La medida del organismo se produce ante el cierre del gobierno de Estados Unidos que, pese a los esfuerzos por levantarlo, continúa.
La Administración federal de Aviación (FAA) ordenó este jueves una reducción del 4 % de las operaciones de vuelos programadas para mañana viernes a partir de las 6:00 a.m., hora del Este.
Luis José López, encargado de Comunicaciones de Aerodom, dijo a Diario Libre que todos los vuelos a esa nación se mantienen programados y confirmados.
Aerodom: no tenemos vuelos cancelados
"Para mañana tenemos más de 100 vuelos y ninguno se ha cancelado", adujo el vocero.
Explicó que, ante este panorama, lo que Aerodom recomienda a los pasajeros es que se mantengan monitoreando el estatus de los vuelos y confirmen con las aerolíneas "su estado".
"Pero por ahora, todo con normalidad", acotó.
Ante la pregunta de cuál es el protocolo a seguir en caso de que un vuelo despegue desde la República Dominicana y no pueda aterrizar en territorio estadounidense, dijo que es un panorama poco probable, puesto que, "antes de despegar recibe aprobación".
La medida que impactará a los aeropuertos más grandes del país fue anunciada esta semana, tras 37 días de cierre de Gobierno, durante los cuales 2,000 controladores aéreos se han dado de baja y han aceptado empleos provisionales debido a la falta de pago, según las autoridades.