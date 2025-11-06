Asistencia Social entrega enseres a familias afectadas por tornado en Miches

Personal del DASAC entrega un colcnón en una vivienda afectada por el tornado en Miches. ( FUENTE EXTERNA )

Más de veinte familias del municipio de Miches,, en el Seibo, recibieron este jueves enseres del hogar por parte de la Dirección de Asistencia Social y Alimentación Comunitaria (DASAC), tras los daños ocasionados por un tornado que afectó varias viviendas en la zona.

La entrega incluyó colchones, lavadoras, estufas, neveras, juegos de muebles, comedores, abanicos, licuadoras y televisores, como parte del apoyo dispuesto por el Gobierno para ayudar a las familias a recuperar la normalidad en sus hogares.

El director de la institución, Edgar Augusto Féliz Arbona, explicó que la acción forma parte del compromiso del presidente Luis Abinader de asistir a las comunidades en situación de vulnerabilidad, indica una nota de prensa.

Controles

https://resources.diariolibre.com/images/2025/11/07/plan-social-7a035514.jpg (FUENTE EXTERNA)

"Desde esta institución hemos redoblado los esfuerzos para brindar asistencia a todas las personas afectadas por situaciones de emergencia en cualquier punto del país", afirmó Féliz Arbona.

El funcionario señaló que, tras una visita del equipo de respuesta rápida de la entidad para evaluar los daños, se procedió a realizar la entrega inmediata de los artículos.

La jornada estuvo encabezada por Dameyby Polanco, encargada de Asistencia Social de DASAC, quien destacó que el operativo llevó un mensaje de esperanza y respaldo a las familias afectadas.

DASAC reiteró su compromiso de fortalecer los programas de asistencia social y alimentación comunitaria, garantizando que los recursos lleguen de forma oportuna y efectiva a las comunidades más necesitadas del país.

Ayuda en el GSD Este fin de semana más de 20 sectores del Gran Santo Domingo y comunidades del interior han sido beneficiadas con los operativos de entrega de raciones cocidas, kits de raciones crudas, colchonetas, colchas y mosquiteros, como forma de brindar ayuda a las familias impactadas por el fenómeno atmosférico. Los operativos de raciones cocidas y cruda se realizaron este fin de semana en Santo Domingo en los sectores de Gualey, Villa Eloisa, Las Cañitas, Los Guandules, Ensanche Espaillat, Simòn Bolivar, Guachupita, La Zurza, Villa Agrícolas, 24 de abril y La Ciénega. Además, Los Guaricanos, Sabana Norte, Sabana Sur, Villa Mella, Villa Mella Sur, El Tunel, La Esperanza, Los Girasoles I, Villa Nicio, La 800ta., Las Lilas, Hoyo de Bate, Los Platanitos, La Chorrera, Invivienda, Cañada El Sol, La 400, Los Guaricanos, Los 3 Brazos, La Arenita, El Aguacate, La Gallera y Cañada de Bonavide.